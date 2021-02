Brochero quiere explotar los espacios del Nuevo Gasómetro con su velocidad

25/02/2021 - 21:36 Deportivo

Por Pablo Díaz

de la Redacción de EL LIBERAL





El lunes pasado Central Córdoba obtuvo un gran triunfo ante Atlético Tucumán, en condición de visitante, y mañana intentará volver a hacerse fuerte en rodeo ajeno, cuando desde las 21.30 visite a San Lorenzo de Almagro, por la tercera fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Ante el “Decano”, el equipo que dirige Gustavo Coleoni arrancó perdiendo y lo dio vuelta. Y uno de los jugadores más determinantes para que eso suceda fue Lucas Brochero. El delantero cordobés, cuyo pase pertenece a Boca Juniors, armó una gran jugada por derecha y asistió a Milton Giménez para el 1 a 1 parcial, sobre el cierre de un primer tiempo que le había sido desfavorable en el trámite al elenco santiagueño.

En el complemento el Ferro mostró otra cara y lo terminó ganando bien. Y Brochero siguió siendo desequilibrante por el sector derecho. Su velocidad es una de las virtudes. Y el cordobés la aprovecha muy bien cuando tiene espacios, algo que sucedió en el Monumental José Fierro y que podría pasar mañana en el Nuevo Gasómetro. Las amplias dimensiones del campo de juego y la necesidad del local de salir a buscar el partido, pueden contribuir para que Brochero vuelva a marcar diferencias.

“Vi el partido con Colón y dejan espacios. Además es una cancha grande y trataré de aprovechar eso que es mi fuerte”, dijo el atacante cordobés, que será titular mañana en el Ferro, tras la práctica de ayer en el predio el Iosep. Pero más allá de confiar en su potencial, Brochero confía en su equipo. “Vamos confiados con el equipo, estamos con fe y ojalá podamos hacer un buen partido”, se ilusionó.





Oportunidad

Lucas tuvo su chance de ser titular ante los tucumanos y no la desaprovechó, luego de no haber tenido continuidad la temporada pasada, en gran parte por culpa de las lesiones. Por eso ahora se entusiasma con aprovechar su chance.

"La temporada pasada lamentablemente tuve esas lesiones cortitas que no me dejaron agarrar mucho ritmo. Ahora hice una buena pretemporada, me puse bien y estoy agradecido de Gustavo que me dio esta oportunidad. Y esta chance obvio que no hay que dejarla pasar y tratar de aprovecharla al máximo”, manifestó el jugador que fue compañero de Exequiel Zeballos en la Reserva del “Xeneize”.

En la delantera, Brochero volverá a tener mañana como compañero a Milton Giménez. Y a diferencia de la semana pasada, ahora se conocen un poco más. Es que ante Atlético saltaron a la cancha con apenas dos prácticas juntos. “Fueron dos entrenamientos, antes charlamos sobre los movimientos, que él juegue más de referencia en el área y yo moverme más a los espacios, picar a las espaldas de los centrales y los laterales. Por suerte pudimos hacer un lindo partido”, recordó al respecto.

“Algunos se sumaron en la pretemporada en Córdoba; otros, como Milton (Giménez), en esta última semana. Pero estamos trabajando muy bien con el profe y por eso todos estamos a la altura, creo que al que le toque va a responder muy bien”, concluyó sobre el presente de Central Córdoba.