El Barça ante el Sevilla en el choque destacado para hoy

Barcelona, con Lionel Messi, visitará hoy a Sevilla, que cuenta con los argentinos A, Lucas Ocampos, Marcos Acuña y Franco Vázlejandro ‘Papu’ Gómezquez, en el duelo destacado de la 25ta fecha de la liga española de fútbol de primera división.

Ambos están en puestos de ‘Champions’: Barcelona es tercero con 50 puntos y Sevilla, cuarto con 48. El partido se jugará en el estadio de los andaluces desde las 12.15, hora argentina.

La fecha se inició ayer con el empate 1 a 1 entre Levante y Athletic de Bilbao. Abrió la cuenta Roger Martí para el local (33m PT) y lo empató Raúl García (11m ST), ambos de penal.

El líder, el Atlético de Madrid de Diego ‘Cholo’ Simeone (55, con un partido menos), visitará mañana a Villarreal; y el escolta, Real Madrid (52), recibirá el lunes a Real Sociedad en el choque que cerrará la jornada.

Hoy jugarán también Eibar vs. Huesca (10 horas); Alavés vs. Osasuna (14.30) y Getafe vs. Valencia (17). Completarán mañana Celta de Vigo vs. Valladolid (10), Cádiz vs. Betis (12.15) y Granada vs. Elche (14.30).