Old Lions juega un torneo Interprovincial en Salta

27/02/2021 - 00:37 Deportivo

Old Lions jugará hoy en Salta, el Torneo Perico Carabajal organizado por el club Universitario de esa ciudad, con lo que de esta manera volverá a tener competencia tras un parate de practicamente un año producto de la pandemia.

Al mando de Carlos Rafael, un grupo de 42 jugadores viajó a Salta para formar parte del torneo que reunirá a 8 equipos divididos en dos zonas. Los partidos serán de 30 minutos (2 tiempos de 15) en la fase clasificatoria y de 40 minutos (2 de 20) en las finales. El León integra la Zona B con Gimnasa, Jockey Club y “Uni” Blanco, en tanto que en la A jugarán Taraguy, Universitario, Tigres y Tiro Federal.

Este es el fixture de Old Lions: 13.45: vs. Universitario Blanco; 15.15: vs. Jockey Club; 16.45: vs. Gimnasia y Tiro. Los primeros de cada grupo jugarán la final de la Copa de Oro, los segundo, por Plata, los terceros, el Bronce y los cuartos, madera.