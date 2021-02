Márquez no estará en la pretemporada de MotoGP

27/02/2021 - 00:40 Deportivo

En la presentación del equipo oficial de Honda en MotoGP dio pie a que Marc Márquez pudiese hablar en público sobre cómo va su recuperación. El campeón español explicó todos los pormenores del proceso, dando la primera noticia, aunque ya esperada: no estará en la pretemporada que comienza el 5 de marzo en Losail.

Sin embargo Márquez no se descarta para la primera carrera, para la que aún queda un mes. De hecho, el hexacampeón de MotoGP directamente reconoce que no sabe cuándo podría ser su regreso, si estará ya para la primera carrera o se perderá muchas. Por eso, Márquez de momento no piensa en el título, aunque no lo descarta.

En la presentación del equipo Repsol Honda de MotoGP. Allí pudimos volver a ver a Marc Márquez enfundarse el mono de trabajo y subirse a la nueva Honda RC213V, o eso creíamos. Porque ahora hemos conocido que realmente no fue él quien rodó las escenas de acción con la MotoGP. El propio Márquez ha confesado que no es él quien sale rodando con la moto en el vídeo promocional, sino que lo hizo un tercer piloto.

De hecho el octocampeón confirmó que todavía no ha rodado en moto y que “el domingo toqué una bici de carretera por primera vez, pero fue muy suave, durante media hora”.