Colón sorprendió a Banfield con una goleada en el Florencio Sola

27/02/2021 - 19:10 Deportivo

Colón de Santa Fe obtuvo este sábado una sorpresiva goleada por 3-0 ante Banfield, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Ambos llegaron a este compromiso con puntaje ideal, pero el Sabalero dio grandes muestras de efectividad, ante un Taladro que por momentos lució confundido, y pasó a liderar en soledad, al menos momentáneamente, la Zona A.

Alexis Castro, Nicolás Leguizamón y Luis Miguel Pulga Rodríguez, la figura del partido, convirtieron para el equipo santafesino, que cuenta con 9 puntos y mañana puede ser alcanzado por Estudiantes de La Plata, que recibe a Racing.

Banfield, que no sólo perdió la punta sino también el invicto en el torneo, jugó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión de Martín Payero.

El elenco visitante, en tanto, también terminó el partido con diez jugadores por la tarjeta roja que Fernando Espinoza le mostró a Facundo Garcés.

En medio de un trámite parejo, una dosis de inspiración de Luis Miguel Rodríguez fue suficiente para romper la paridad en el primer tiempo. El apodado Pulga frotó la lámpara y de su pie derecho nació una asistencia larga y precisa para Alexis Castro.

A los 41, el volante Sabalero controló a la perfección ese envío con el pecho y definió cruzado ante la salida presurosa de Mauricio Arboleda.

El Sabalero, que había advertido a los 13, con un tiro libre de Pulga Rodríguez que rozó el poste derecho, pegó antes del cierre del primer capítulo.

El elenco de Javier Sanguinetti respondió con un intento de Luciano Pons que contuvo Leonardo Burián, cuando el juego aún estaba empatado, y con un remate de media distancia de Martín Payero que tapó en dos tiempos el arquero visitante, inmediatamente después del gol santafesino.

Banfield salió decidido a buscar la igualdad en el segundo tiempo, pero la expulsión de Payero, a los 7 minutos, complicó la concreción de ese objetivo.

Por si fuera poco, a los 15, en envío largo, y un amague de Pulga Rodríguez, propiciaron una larga corrida de Nicolás Leguizamón (al comienzo de la acción estaba fuera de juego) y una mejor definición ante una salida innecesariamente lejana de Arboleda.

La expulsión de Garcés a los 21 renovó las esperanzas del Taladro, pero la sensación duró muy poco porque dos minutos después Pulga Rodríguez estampó el 3-0 con una definición entre las piernas de Arboleda.

Banfield terminó padeciendo su falta de eficacia, esa que le impidió empatar a los 6 del complemento cuando Alejandro Cabrera le acertó al travesaño, a los 39, cuando Juan Pablo Álvarez estrelló un tiro en el travesaño, y a los 45, cuando Burián le desvió un cabezazo a Giuliano Galoppo.

En la cuarta fecha, Colón será local de Aldosivi, mientras que Banfield intentará reponerse de esta derrota ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.





Síntesis:

Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Sosa, Luciano Lollo, Franco Quinteros; Giuliano Galoppo, Alejandro Cabrera, Martín Payero; Mauricio Cuero, Luciano Pons y Juan Pablo Álvarez. Director técnico: Javier Sanguinetti.





Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Pablo Goltz, Gonzalo Piovi; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro, Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Nicolás Leguizamón. Director técnico: Eduardo Dominguez.





Gol, en el primer tiempo: 41m, Castro (C).





Goles, en el segundo tiempo: 15m, Leguizamón (C); 23m, Rodríguez (C).





Cambios, en el segundo tiempo: 14m, Facundo Mura por Meza (C); 24m, Agustín Urzi por Quinteros (B) y Ramiro Enrique por Pons (B); 27m, Yeiler Góez por Lértora (C) y Santiago Pierotti por Castro (C); 34m, Fabián Bordagaray por Cuero (B) y Jonás Gutiérrez por Cabrera (B); 36m, Rafael Delgado por Piovi (C) y Tomás Sandoval por Leguizamón (C).





Incidencias, en el segundo tiempo: 7m, expulsado Payero (B); 15m, expulsado Garcés (C).





Árbitro: Fernando Espinoza.





Estadio: Florencio Sola.