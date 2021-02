Aburgeily y Garay López festejaron con podio en el South American Rally Race

28/02/2021 - 00:41 Deportivo

Un saldo positivo para los pilotos santiagueños Ian Aburgeily y Orlando Garay López dejó el cierre del South American Rally Race, quienes completaron con éxito las ocho etapas que demandó la exigente competencia de 3,440 kilómetros del SARR 2021, la cual los dejó en el podio con una brillante tercera posición

En el caso de Ian Alburgeily, este piloto de Los Telares al comando de un cuatriciclo, cumplió una destacada labor ganando dos pruebas especiales en las etapas 6 y 7 las más difíciles de la carrera, lo cual le permitió llegar a buen puerto detrás de Matías Canalis y Eduardo Gianarello. Por supuesto que el equipo, la familia y los sponsors que lo acompañaron, comparten la felicidad de un logro sumamente importante

Por su parte, Orlando Garay López, quien estuvo participando en la categoría Navegación al lado del piloto bonaerense Eduardo Mastantuono, realizó también un trabajo de menor a mayor con una camioneta Toyota del equipo, para finalizar en una dignísima tercera posición y poder celebrar con creces. Garay López y Mastantuono se ubicaron detrás de Cleoris Manfre y Ramiro Corvalán, segundos y Marco López y Dino Barnabo, ganadores.

La competencia arrancó en La Rioja y recorrió parte de Catamarca y Salta también, para culminar ayer con la coronación de todos los competidores que dijeron presentes.

El cierre de la carrera, Ian Aburgeily dijo: “La carrera fue durísima y en la que tuvimos altibajos pero siempre empujando para llegar a la meta. Gracias a todos quienes me apoyan. Mi familia que siempre esta para apoyarme, a mis amigos, gente que me sigue y hace llegar el cariño lo cual me da mucha fuerza para encarar cada etapa. Gracias a mis sponsors quienes me apoyan en este desafío”.

También Orlando Garay López se mostró contento por este logro en su carrera deportiva. “La verdad que estoy feliz por haber llegado primero, y ahora con un podio mucho mejor claro. Se hizo un gran esfuerzo con mi compañero de equipo, y bueno fuimos de menor a mayor para llegar a cumplir este objetivo. Agradezco a todos los que nos aportaron, a la familia, amigos y a todo el equipo que trabajó arduamente para poner a punto a la camioneta para que podamos hace un buen trabajo”.