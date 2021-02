“Operaron a mi mamá y el equipo me dio este triunfo”

28/02/2021 - 00:53 Deportivo

Sebastián González levantó ayer su segundo trofeo con Quimsa. El entrenador cordobés estuvo visiblemente emocionado tras la victoria ante San Martín de Corrientes, que le dio a la Fusión el título de Súper 20, y entre lágrimas, contó: “Hoy operaron a mi mamá, le sacaron un pulmón por culpa del cáncer. Ella me pidió que esté acá, siempre quiso que sigamos con lo nuestro. El equipo me dio este triunfo. San Martín jugó mejor, pero nosotros pusimos todo y le buscamos la vuelta, por eso me emocioné mucho”, dijo González.

González se coronó ante San Martín, el equipo que lo cobijó durante seis temporadas, y particularmente destacó el trabajo hecho por la institución:

“Quiero felicitarlos a Diego Vadell, a los jugadores y a la dirigencia. Hay muchos chicos que me pone muy contento que jueguen. Lo de Solanas, Méndez, Vallejo, que estén hoy así es una de las cosas que queríamos en mi paso por el club. Y destacar a Revidatti y Checenelli que está todo apoyado en ellos”, destacó el entrenador de Quimsa, en declaraciones a Básquet Plus.

Sebastián González volvió a comandar al equipo a lo más alto de un certamen. Un plantel de Quimsa que está acostumbrado a jugar finales -viene de disputar cuatro consecutivas-, y que ayer se dio el gusto de levantar un nuevo trofeo en el ámbito nacional.