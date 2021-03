Dixon Rentería, la figura que potenció sus virtudes gracias al basquetbol

28/02/2021 - 21:53 Deportivo

Pablo Diaz de la Redacción de El Liberal.



Apenas dos partidos le bastaron para mostrar sus condiciones y ser la figura de Central Córdoba. Dixon Rentería, el colombiano que ya comenzó a llamar la atención de la prensa nacional, tiene un secreto que reveló tras la goleada de su equipo a Central Córdoba. De chico practicó basquetbol y eso lo ayudó a desarrollar una gran capacidad de salto (lo que más llamó la atención en su debut ante Atlético Tucumán) y también tener una potencia en sus brazos que le permite sacar laterales largos y fuertes, en forma de centros.

“Jugaba mucho baloncesto, de ahí saqué la potencia en mis brazos. Luego la he seguido perfeccionando y he ido mejorando y sacando cada vez más largo”, contó en diálogo con TNT Sports cuando le preguntaron cómo hace para sacar tan largo en los laterales.

“La capacidad de salto también viene del baloncesto, trabajé mucho eso cuando estaba en mi infancia, hacía los dos deportes al mismo tiempo. El baloncesto me favoreció para ponerlo en práctica aquí en el fútbol”, agregó el jugador cuyo pase pertenece a Santa Fe de Colombia, que lo cedió a préstamos al “Ferroviario” hasta fin de año.

El jugador de 25 años se metió rápidamente en el equipo titular de Coleoni. Y parece difícil que pierda su lugar. “Creo que ya me adapté lo suficiente, entonces me siento más suelto, más tranquilo a la hora de jugar, hemos sistematizado muy buenos movimientos entre todos y eso es lo que nos está dando resultados”, dijo al respecto.

Apuesta fuerte

Más allá de que la prioridad en Central Córdoba es sumar para no tener problemas con el promedio, Rentería vino a Santiago con una apuesta más fuerte. “Yo miro la tabla de puntos para ver si vamos escalando porque me habían dicho que este era un equipo de media tabla. Pero yo no vine a un equipo de media tabla, vine a pelear una semifinal o una final y hacer las cosas de la mejor manera. Entonces vamos a pensar en el viernes (Central recibe a Banfield) y a trabajar fuertemente esta semana para seguir sumando”, dijo el colombiano ya en diálogo con Radio Provincia.

Analizando lo que fue el gran triunfo ante San Lorenzo por 4 a 0, en el Nuevo Gasómetro, el zaguero dijo: “No es fácil venir aquí a sacar un resultado favorable. Lo trabajamos durante la semana, lo hicimos ver reflejado en el campo de juego y nos vamos felices porque sumamos una victoria más”.

“El profe nos dijo que los primeros diez o quince minutos teníamos que estar concentrados porque San Lorenzo se nos iba a venir encima. Lo supimos contrarrestar, supimos sacarle provecho a las falencias que tuvieron. Logramos marcar cuatro veces y sumamos tres puntos más, esperemos seguir subiendo en la tabla”, agregó.

¿Qué cambió tras la derrota en el debut ante Colón? “Ahora estamos más decididos y concentrados, hemos ido mejorando en la toma de decisiones. Ahora tenemos que pensar en el partido del viernes que también tenemos que ganarlo en casa”, cerró.