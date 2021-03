A Milton Giménez no le costó la adaptación a Primera

28/02/2021 - 21:27 Deportivo

Si Dixon Rentería es un acierto de Coleoni, Milton Giménez también lo es. Al delantero, que llegó desde Atlanta, parece no pesarle su adaptación a Primera.

“La verdad que me cuesta un poco en lo físico, no tanto en el juego porque quizás venía de una escuela bastante dinámica en Atlanta, entonces se me hace bastante fácil”, señaló el autor del segundo gol del 4-0 ante San Lorenzo, en diálogo con TNT Sports. Giménez lleva anotados dos tantos con la camiseta ferroviaria en igual cantidad de partidos como titular. Y ante el Ciclón definió con notable jerarquía, por encima del “Mono” Monetti.

Cuando le preguntaron si alguna vez había hecho un gol tan lindo como ese, se sinceró: “La verdad que no, siempre era empujarla abajo del arco o de cabeza. Este es uno de los más lindos hasta ahora de mi carrera. Estoy muy contento por mí y por el equipo que también se lució”.

¿Para qué está Central Córdoba? “Estamos para estar ahí, para pelear. Vamos a dar pelea en todos los partidos y solamente queremos estar ahí”, respondió con cautela.

Giménez también notó mejorías en el equipo, que tras caer como local ante Colón obtuvo dos victorias seguidas como visitante. “Yo el primero no estuve, pero lo pude ver. La verdad que costó el primer partido, es un equipo que recién se conoce, hay muchos cambios así que estamos trabajando para tener la mismo confianza todos estos partidos que pasaron”, dijo al respecto.