Nicolás Benavídez se entusiasma con un Mitre protagonista

02/03/2021 - 02:00 Deportivo

Mitre está realizando una gran pretemporada. Tras su paso por Buenos Aires, donde se mantuvo invicto en sus cotejos amistoso, el defensor Nicolás Benavídez hizo un balance y se mostró entusiasmado con un equipo protagonista en la Primera Nacional.

“Al equipo lo veo bien, pudimos sumar unos cuantos amistosos contra equipos de la categoría y también con algunos de Primera. Saco un balance positivo porque se hicieron cosas muy bien y también seguimos con la misma idea que quiere el DT. Espero que esta temporada nos vaya mucho mejor que en la anterior”, señaló.

“Obviamente que el hincha se puede ilusionar. Más allá de los jugadores que mantuvimos del torneo pasado, se sumaron chicos con mucha experiencia en la categoría y que juegan muy bien”, agregó el lateral izquierdo.

Benavídez espera tener también más protagonismo en el equipo que dirige el “Indio” Ortiz: “En lo personal el objetivo es sumar minutos siempre. El año pasado no se me dio, pero hay que seguir entrenando y metiéndole. Y estar listo para la ocasión que me toque”.

“Más allá de los equipos que hay, esta categoría es muy pareja y estamos entrenando para ser protagonistas esta temporada”, concluyó.