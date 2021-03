Olímpico le apunta al juego del sábado frente a Atenas

02/03/2021 - 02:10 Deportivo

Olímpico aprovechó el paréntesis impuesto por la Ventana Fiba para sumar minutos de entrenamiento y para recargar pilas de cara al último tramo de la fase regular de la Liga Nacional.

El plantel ya está enfocado en el partido del sábado frente a Atenas de Córdoba, que marcará su regreso a la competencia liguera.

Las prácticas se extenderán hasta el jueves en el estadio Vicente Rosales y luego la delegación viajará con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fernando Podestá destacó la importancia de haber podido entrenar varios días de manera consecutiva, debido a que la competencia es desgastante.

“Se hace muy duro, porque estamos lejos de todo, tenés que cumplir horarios durante todo el día, desde que te levantás hasta que te vas a acostar. No ves a tu familia, a tus amigos, a nadie. Se hace complicado y es una temporada completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero tenemos que estar contentos porque estamos jugando”, explicó el ala pívot, que se ha convertido en uno de los referentes del plantel.

Podestá explicó que para todos los equipos (incluído Olímpico) es difícil mantener una regularidad en el rendimiento individual y colectivo.

“En el momento de la temporada, con altos y bajos, salvo tres equipos, después en el resto de la temporada todos tienen altibajos. Es una liga muy rara, porque jugás muchos partidos y la realidad es que es muy difícil mantener la regularidad durante tantos partidos, con el cansancio y la forma que se juega esta liga”, explicó convencido.

“Creo que hasta ahora estamos haciendo un buen papel y que estos días nos van a servir para limar algunos cositas para afrontar el último tramo de la mejor manera”, agregó de cara a los ocho partidos que Olímpico disputará a lo largo de marzo.

En el plano personal, Podestá señaló: “Me sentí bien, bárbaro. Tanto los chicos como el cuerpo técnico me recibieron de la mejor manera, me dieron confianza a la hora de jugar y la verdad que me siento cómodo y estoy contento por poder ayudarlos y darles una mano”.

“Estoy muy cómodo en la ciudad. Me tocó venir varias veces a jugar y es un buen estadio”, concluyó.