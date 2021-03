Coleoni tras el empate con Banfield: “Me queda una sensación positiva”

06/03/2021 - 00:50 Deportivo

“Estos son partidos muy cerrados donde nadie regala nada. A nosotros nos demanda un gran esfuerzo jugar contra Banfield, que es el equipo revelación, y hemos sido competitivos y hemos compartido las posibilidades de gol y las chances de ganar el partido”, arrancó diciendo en la conferencia de prensa Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba.

El “Sapo” remarcó que “la pelota parada para nosotros es muy importante, la trabajamos mucho. Hoy ganamos una jugada en el área importante que termina empujando Milton. Cuando cabecean dos jugadores tuyos en el área rival y otro la empuja, es signo de actitud, de querer ganar, de voracidad. Con eso me quedo”.

El Ferro sigue sin poder ganar en casa, algo que tiene sin cuidado a Coleoni: “No me tengo que hacer tanto cargo de no ganar de local porque este es nuestro segundo juego y hemos hecho un partido muy bueno contra un equipo muy duro. Nosotros vinimos para ser competitivos y lo somos, estamos a la altura”.

“Me queda una sensación positiva porque las localías no existen en esta pandemia, son prácticas de fútbol por puntos. Nosotros necesitamos a la gente pero no la tenemos. Entonces no siento que debe ser obligación ganar de local cuando no hay gente. No lo tomo como un problema porque ganamos dos partidos de visitante y acá lo importante es sumar”, añadió.

Por último, dijo que “el equipo se muestra muy duro, muy actitudinal defensivamente, desde Milton hasta el arquero. Es el equipo que hace un esfuerzo importante para que el rival no le genere situaciones. Nos falta generar, pero vamos de a poco”.