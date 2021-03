Giménez, el goleador que sorprende

07/03/2021 - 00:56 Deportivo

En la temporada pasada, la primera de Central Córdoba en la máxima categoría tras su paso en los viejos nacionales de las décadas del 60 y 70, Gustavo Coleoni apostó por Jonathan Herrera, un goleador del ascenso que nunca había jugado en Primera. Y no solo fue el goleador del Ferroviario, sino que su gran torneo le valió pasar luego a San Lorenzo (hoy está en Independiente).

En esta temporada, el “Sapo” volvió al club y otra vez miró al ascenso y le echó el ojo a otro goleador que nunca jugó en Primera: Milton Giménez. Y el ex hombre de Atlanta sorprende a propios y extraños pagando con goles. Lleva tres en tres partidos, con un asombroso promedio de un tanto por cotejo que hizo que varios ya empiecen a fijarse en el nuevo goleador ferroviario.

“No me imaginaba este arranque en Primera, me imaginaba algo quizás más distinto, pero no este presente. Estoy contento por mí, por el equipo, que pueda convertir también suma para el equipo”, se sinceró Milton sobre su presente.

El atacante aseguró que “no sentí mucho el cambio” de categoría (de Primera Nacional a Liga Profesional) aunque admitió que “sí me está costando en lo físico porque venía de una etapa de pretemporada, no venía jugando partidos. Eso quizás me está faltando. Uno necesita también una adaptación, de jugar partidos amistosos y acá ya la habían hecho cuando llegué. Pero de a poco me voy acostumbrando y voy entrando en ritmo”.

Trayectoria

A pesar de sus 24 años, Giménez tiene una amplia trayectoria, siempre en el fútbol de ascenso. La mayor parte de su carrera la hizo en Atlanta, donde jugó desde el 2014 al 2020 (en la B Metropolitana y en la B Nacional), aunque en el medio tuvo pasos por Ferro Carril Midland (2016/17 en Primera C) y Comunicaciones (2019/20, B Metropolitana).

Justamente en Comunicaciones fue donde mejor promedio de gol tuvo: 15 en 25 partidos (0.6 por cotejo). “En Comunicaciones, que es donde más goles hice, tenía promedio de un gol cada dos partidos y hoy lo estoy superando, je”, dijo Milton casi incrédulo.

Una de las cosas que Coleoni le recalca a Giménez es que deje de pensar como un jugador de ascenso y que empiece a hacerlo como lo que es, un jugador de Primera. Un sueño que tenía el ex Atlanta y que ya es realidad. “Esto era un sueño que tenía y hoy en día ya está pasando a ser realidad. Hay que disfrutarlo pero seguir pensando en lo que viene”, dijo con los pies sobre la tierra.

En el gol que le marcó a Banfield el viernes por la noche, que significó el empate de Central Córdoba, hubo algunas dudas que él mismo despejó: “Si bien me pega una patada el defensor, el que la termina empujando soy yo”.

El oriundo de la localidad bonaerense de Grand Bourg, de 24 años, al que le gusta el calor y por eso no sufre el clima de Santiago, se ilusiona con poder jugar en el estadio Único: “Me dijeron que la cancha es muy grande, estamos con ganas de ir a jugar a ese estadio y ver como nos va”.l