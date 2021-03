Jonathan Bay y las ventajas del nuevo sistema táctico de Central Córdoba

10/03/2021 - 00:40 Deportivo

El modelo 2021 de Central Córdoba está dando que hablar. Si el primer ciclo de Gustavo Coleoni como DT fue muy bueno, el segundo al menos tuvo un gran arranque. Y el entrenador dejó en claro que no se “casa” con ningún sistema táctico. Porque en esta etapa, luego de arrancar la Copa de la Liga Profesional con un 4-4-2, mutó a un 5-3-2 que le está dando buenos resultados. Al punto tal de que el Ferro está tercero en la zona A, en puestos de clasificación a cuartos de final, por encima de tres grandes del fútbol argentino como River, San Lorenzo y Racing.

En este dibujo táctico, son clave los laterales. Porque además de colaborar en defensa, llegan asiduamente a posición de ataque. Y que mejor que lo explique el lateral izquierdo Jonathan Bay, autor del primer gol en el histórico 4 a 0 a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.

“Con la línea de cinco le damos un poco más de seguridad a la defensa y tenemos más orden. Pero también a los de afuera nos da más libertadores a la hora de atacar porque llegamos con espacio y quedó reflejado con San Lorenzo, que en los primeros minutos quizás estuvimos en el arco nuestro pero después tuvimos una presión alta y tuve la suerte de llegar al gol. Esa es la idea del cuerpo técnico, me exige que llegue cuando os jugada está terminada del otro lado. Estamos trabajando para seguir creciendo”, comentó Bay.

Racha de visitante

Este sistema parece caerle mejor de visitante. Por eso “Jony” se ilusiona con traer un buen resultado el viernes desde Mar del Plata, cuando el Ferro visite a Aldosivi en el inicio de la quinta fecha. “Dios quiera que también nos favorezca. Con Atlético también en el segundo tiempo le encontramos la vuelta y los espacios, ajustamos lo que nos estaba faltando y obtuvimos un resultado positivo de visitante. Después con San Lorenzo, un equipo grande, le salimos rápido en la presión y estuvimos finos en la definición. Sabemos que ahora Aldosivi es un equipo que maneja bien la pelota, intenta salir jugando y nosotros trataremos de hacer lo que venimos haciendo con la presión y ojalá nos de resultado”, se entusiasmó.

El jugador chaqueño, uno de los referentes del plantel de Central Córdoba, no piensa tanto en clasificar si no en sumar puntos para el promedio. “Estamos trabajando para conseguir puntos y estamos muy contentos con lo que venimos haciendo. Sabemos que tenemos un montón de cosas positivas y también tenemos un montón de cosas para mejorar, para seguir creciendo sobre todo como grupo y también como institución. Estamos trabajando de la mejor manera para afrontar este campeonato, sabemos que tenemos que sumar, no hay descensos este año pero si conseguimos buenos puntos para el año que viene podemos estar más tranquilos”, concluyó el lateral izquierdo del equipo del “Sapo” Coleoni.