La Conmebol expulsó al argentino Baldassi del Comité de Árbitros

10/03/2021 - 15:10 Deportivo

La Confederación Sudamericana de Fútbol expulsó este miércoles a Héctor Baldassi de su cargo como integrante del Comité de Árbitros, debido a la incompatibilidad que genera su actual cargo como diputado nacional en la Argentina por Juntos por el Cambio (JxC).

Así lo informaron allegados a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la entidad que había realizado tiempo atrás el pedido de expulsión de Baldassi.

El principal argumento de la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia fue que según los parámetros de idoneidad de la Conmebol no se puede ocupar un cargo político y a su vez ser miembro de un comité.

La AFA reclamaba que aparten a Baldassi de su cargo en forma reiterada desde mediados de 2019, lapso en el que elevó dos notas formales hacia el Consejo de la Conmebol para pedir que el exárbitro devenido diputado nacional sea apartado del cargo.

"No puedo dejar de poner a su consideración el reproche que merece el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, máxime cuando es competencia exclusiva de su presidente las designaciones (…)", expresó la AFA en 2019, después de la Copa América de Brasil.

"Wilson Seneme es presidente de una Comisión que integra el argentino Héctor Baldassi, que no solo no representa a AFA, sino que su designación ha sido cuestionada por el suscripto, entendiendo que el cargo político de diputado nacional que éste ejerce en la Argentina puede generar conflictos de intereses con la AFA en su condición de miembro de la Conmebol, cuestionamiento que no fue analizado ni resuelto", se argumentó en el reclamo.

Finalmente, en los primeros días de marzo, la Confederación Sudamericana de Fútbol aceptó el reclamo y apartó del cargo al diputado argentino que representa al espacio del expresidente Mauricio Macri.