Gustavo Coleoni: “Buscamos ser competitivos y estar a la altura”

11/03/2021 - 00:45 Deportivo

Central Córdoba sorprende a propios y extraños con su posición en la tabla de la zona A de la Copa de la Liga Profesional. Si bien es cierto que recién se jugaron cuatro fechas, el Ferro ocupa el tercer lugar y está dentro de los clasificados a cuartos de final, dejando fuera a equipos como River, San Lorenzo y Racing.

Sin embargo, el entrenador Gustavo Coleoni prefiere enfocarse en el rendimiento y no en los resultados. “Uno va siempre por el rendimiento y por ser competitivo. Por tratar de mejorarlos día a día a ellos, que el equipo tenga más identidad, más ADN nuestro. Buscamos ser competitivos y estar a la altura. Hasta ahora los resultados van acompañando porque creo que merecemos lo que tenemos en la estadística así que estamos felices por eso, pero no hay que pararse arriba de estos resultados”, advirtió el DT del Ferro, que luego confesó que no esperaba este arranque de certamen: “Uno busca rendimiento, que el equipo sea competitivo, el resultado va y viene. Si antes del torneo me decían que, con los rivales que tuvimos, íbamos a sumar el 60% de los puntos, capaz que tenía dudas. Pero el equipo ha respondido muy rápido”.

El “Sapo” supo darle su impronta a pesar de que llegó, como su primera vez en Central, con un equipo armado. “Se fueron diez jugadores y trajimos cinco para darle una forma, una identidad. Y los chicos que trajimos son jóvenes, para darle al equipo un toque de intensidad, de ser un equipo incómodo, que se acomoden a lo que somos y a lo que estamos jugando”, explicó.

Expectativas

“Al paso que vamos, ojalá podamos pelear por consolidar a Central Córdoba en Primera. De a poquito se ve nuestra forma de ir a buscar el partido en cualquier cancha. Y, más allá del rival que sea, tomar recaudos tácticos como para no pasar sobresaltos. Reconozco que al equipo le falta fútbol, tener más llegada, pero estamos trabajando para que eso pase”, agregó en función a lo que produce su equipo y lo que pretende agregarle o mejorar.

Coleoni se refirió luego al secreto por el cuál los jugadores que llegaron, incluso sobre la hora como Sequeira, Rentería y Giménez, se acoplaron rápido y rindieron. “Primero, es muy claro el mensaje nuestro y cuando uno le dice las cosas, cuando se las mostramos en el campo, se sienten cómodos y ven que no es tan difícil. El secreto de este cuerpo técnico está en la simpleza para comunicar, para que el jugador entienda rápido y pueda dar lo mejor. Vinieron bien físicamente, eso es un mérito de ellos, y como la idea está bastante clara, pudieron entrar bien. Hay que felicitarlos a ellos”, señaló.

El “Sapo” siente que tiene “espalda” como para meter mano en el equipo cuando sea necesario. “Es algo que hice siempre en mi carrera. Me acuerdo en Santamarina, cuando el equipo no ganaba, Mariano González y Fernando Telechea salieron del equipo y me miraron como diciendo éste está loco. Después ganamos ocho partidos seguidos. Yo no entreno DNI, yo entreno deportistas y ellos lo saben. Y el que está bien juega. Pero siento que este cuerpo técnico acá tiene espalda, más que todo con la gente”, contó.

Hace poco, el colombiano Rentería dijo que no vino a un equipo de mitad de tabla sino a pelear el campeonato. “Dixon lo dice porque tiene esa mentalidad ganadora y yo no puedo privar eso. Pero está muy claro el mensaje nuestro de que tenemos que tratar de sostener a Central en Primera División. Todo lo que venga después bienvenido sea y lo vamos a pelear a muerte. Pero la prioridad está clara”, dijo Coleoni.l