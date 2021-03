Alejandro Diez: “Vamor a ir por la Liga y la Champions”

13/03/2021 - 02:23 Deportivo

Quimsa vive un presente soñado. El campeón de América viene de ganar el Súper 20 de la Liga Nacional y está primero en la fase regular de la LNB. Los dirigidos por Sebastián González son hoy favoritos en la competencia nacional, pero días atrás, cosechó dos victorias claves en la Americas Champions League.

El ala pívot de la Fusión, Alejandro Diez, habló ayer y se refirió a los objetivos que el plantel tiene por delante.

“Vamos a ir por los dos, por la Liga y la Champions. Al jugar tantos partidos nos vamos apoyando en el siguiente. En lo que viene. Sabemos que hoy todos los equipos nos quieren ganar y estar en el lugar nuestro. Hicimos las cosas bien y con mucho sacrifico hasta ahora. Se vienen cosas lindas por delante y etapas de definiciones. A seguir corrigiendo y a defender todo lo bueno que se viene mostrando”, destacó el experimentado jugador de Quimsa.

A su vez, Diez destacó sobre el equipo: “Tenemos un plantel largo, mucho talento y compromiso solidario con el compañero. Sabemos que cualquiera puede aparecer una noche y destrabar un partido. Y el cuerpo técnico sigue corrigiendo en la victoria. Hemos tenido victorias que al final de los juegos los pudimos destrabar. Para ganarle a Quimsa tienen que jugarle muy bien durante 40 minutos. Logramos eso, ahora vamos por estos seis partidos para tratar de lograr el 1 en la Liga y apuntar a clasificar en la última ventana de la Champions y meternos en el Final 8”.

Por último, el ala pívot aseguró: “Llegué a un equipo que venía de ser campeón de la BCLA en Uruguay y me recibieron súper bien. Ya había mucha química y muchas ganas de seguir ganando cosas, de pelear cosas importantes. Estoy contento con el llamado del club y del cuerpo técnico. Me pidieron que me sumara y que tratara de aportar mi experiencia desde el lugar que me toque. Y las cosas fueron saliendo bien. Después de 32 fechas mantenemos el primer puesto, logramos el Súper 20 y venimos haciendo una gran Champions. El cuerpo técnico nos estimula mucho en esa parte para que sigamos y no aflojemos, que se vienen cosas importantes”.l