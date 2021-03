Güemes comienza a transitar hoy el sueño de jugar en la Primera Nacional

14/03/2021 - 00:24 Deportivo

El día tan esperado llegó para el mundo Güemes. Esta noche, desde las 20, el conjunto santiagueño hará su debut en la Primera Nacional, cuando reciba la visita de Ferro Carril Oeste, en el estadio Arturo “Jiya” Miranda.

El encuentro, por la zona B, se desarrollará con el arbitraje de Yamil Possi y será transmitido por TyC Sports Play.

Güemes viene de ascender del Torneo Federal A en el pasado mes de enero y el último miércoles, fue eliminado de la Copa Argentina después de perder 2 a 0 ante Banfield, en cancha de Temperley.

Este debut en la categoría representa un gran anhelo de muchos años en el Azulgrana, que atraviesa uno de los mejores momentos en su historia.

Ferro realizó una movida interesante y pretenciosa con la llegada del grupo inversor que lidera el empresario Christian Bragarnik. El equipo del barrio capitalino de Caballito, que suma 21 años en el fútbol del ascenso luego de los ‘gloriosos’ años 80, llegó a un acuerdo con el propietario del Elche de España en un convenio de “colaboración y asesoramiento deportivo” que implica al fútbol profesional.

Gracias a esa unión Ferro contrató al cuerpo técnico encabezado por el extécnico de Colón de Santa Fe, Diego Osella y 12 refuerzos, algunos importantes como el delantero Brian Fernández (exRacing y Colón), el mediocampista Federico Fattori (ex Nueva Chicago y Temperley), el atacante Victorio Ramis (ex Godoy Cruz de Mendoza y Argentinos Juniors), además del arquero Federico Costa (ex Patronato de Paraná).

Güemes, con la continuidad de Pablo Martel como DT, no se quedó atrás con los refuerzos tras ascender al Nacional luego de vencer en la final a Villa Mitre de Bahía Blanca y sumó 16. Claro está, con menos ambiciones que Ferro, ya que el equipo santiagueño quiere realizar una buena campaña y aclimatarse a la divisional pensando en el momento en que la AFA decida incorporar los descensos a sus torneos.

El duelo de esta noche, marcará el comienzo de la ilusión azulgrana en la Primera Nacional.