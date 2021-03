Quimsa quiere estirar su racha ganador

14/03/2021 - 00:55 Deportivo

Quimsa volverá a la acción esta noche en el estadio Héctor Etchart de Caballito, donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con el propósito de estirar su racha ganadora.

El conjunto fusionado intentará encadenar su quinta victoria consecutiva en la Liga Nacional (la décima teniendo en cuenta los tres triunfos del Súper 4 y los dos éxitos en la segunda burbuja de la BCLA) para fortalecer su récord (hoy 27/5) ya que no hay manera de que le arrebaten el número uno de la fase regular.

El entrenador Sebastián González podrá contar con Franco Baralle, quien fue preservado en los dos últimos partidos, debido a que prácticamente no tuvo descanso ya que fue convocado al seleccionado nacional.

En cambio, el estadounidense Diamon Simpson fue descartado por un problema de salud y se perderá su segundo partido consecutivo, ya que tampoco estuvo ante Weber Bahía (92 a 80).

Por su parte, el cubano Ysmael Romero está en duda, debido a que no se recuperó totalmente de un cuadro de angina. El cuerpo técnico lo esperará hasta último momento.

Por el lado de Gimnasia, la única ausencia será la del entrerriano Sebastián Vega, debido a una sobrecarga muscular que lo marginó de los partidos ante Atenas (83 a 71) y Olímpico (60/64).

La última vez que se enfrentaron, el pasado 11 de diciembre del 2020, Quimsa venció a Gimnasia por 76 a 61, cuando el equipo de Martín Villagrán atravesaba su mejor momento en la competencia.

Otros partidos

La jornada de hoy incluirá otros tres duelos: desde las 16.30, Instituto vs. Peñarol, en Ferro; 19, Atenas vs. Argentino, en Ferro; 21.30, Weber Bahía vs. Libertad, en Obras.