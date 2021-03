Vega y un gol que quedó en la historia

16/03/2021 - 00:54 Deportivo

El domingo pasado Güemes jugó el primer partido de su historia en la Primera Nacional. Y el gol de Claudio Vega, el primero del 2 a 0 sobre Ferro, será recordado por siempre como el primero del club que preside Eduardo Makhoul, en la segunda categoría del fútbol argentino.

“Fue un debut esperado, soñado. Si uno se ponía a imaginar el partido antes de jugarlo, no hubiera pensado que le saldría tan bien. Hicimos un gran partido, después supimos manejarlo, generar las situaciones y concretarlas para lograr un victoria dura, difícil, ante un equipo que sabemos que es grande en la categoría. En mi caso personal, convertir el primer gol de Güemes en la Primera Nacional es algo muy lindo y además sirvió para ganar”, contó el delantero que ayer, antes de la práctica, tuvo un mano a mano con EL LIBERAL .

“Uno va tomando conciencia a medida que pasan las horas. Esta mañana (por ayer), despertar y ver que había convertido el primer gol de Güemes en la Primera Nacional y darme cuenta de que es algo que queda en la historia, me pone muy contento. Sobre todo sabiendo que el gol sirvió para encaminar la victoria que sirve para trabajar tranquilo en la semana, ya pensando en lo que viene”, agregó el nacido en Tapso, departamento Choya.

“Esto es algo que va a quedar para mí, para mi familia que siempre me mandan mensajes de aliento y me llena de orgullo saber que siempre están apoyándome y bancándome en todas, en las malas y en las buenas”, completó.

El gol de Vega además fue de muy buena factura, con un potente remate desde larga distancia. “En una cancha rápida y con una pelota rápida, que vuela mucho, yo me animé porque vi que tenía espacios para pegarle. Desde mi posición vi que al arquero se le movía un poco y eso lo sorprendió, además pica y toma otra velocidad cuando se levanta”, recordó. Y añadió: “Me sirve para ganar confianza. Uno siempre necesita estas cosas para sentirse bien”.

Confianza fue lo que le sobró para animarse a pegarle desde 35 metros. “Me animé porque en las prácticas siempre lo hago, me gusta pegarle de afuera. En el primer tiempo estaba buscando el espacio para pegarle, no lo encontraba. Me animé porque confío un poco en mi pegada y fue lo que necesitaba”, explicó.

“Tengo algunos goles de larga distancia, por eso confiaba. Yo confío mucho en lo que pueda dar y puedo hacer, en la pegada sobre todo. Por eso me animé, por más que era lejos. En la semana el cuerpo técnico siempre me pide que patee y me animé. Y creo que salió un lindo gol”, añadió.

Por último, le dedicó el triunfo al entrenador Pablo Martel, que no pudo estar por un problema de salud.

“Da para pensar que podemos pelear arriba”

Si bien recién fue el primer partido y Güemes es un equipo nuevo, en cuanto a su plantel y a la categoría, Claudio Vega se ilusiona con pelear arriba, sobre todo tras el gran triunfo ante Ferro.

“Es el primer partido y se ganó bien. Uno se ilusiona y, como se jugó anoche (por el domingo), da para pensar que podemos pelear arriba. Pero tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que adaptar, tenemos que asentarnos y eso va a llevar un par de partidos. Pero si logramos mantener lo que hicimos anoche, a ese nivel creo que le vamos a dar pelea a cualquiera. Somos un equipo y un club que tiene ganas de crecer”, manifestó.

Luego agregó: “Somos un plantel prácticamente nuevo. Quedó una base, pero llegaron muchos jugadores y nos vamos conociendo día a día. Con el correr de los partidos vamos a ir agarrando el funcionamiento que pide el técnico y nos vamos a ir acoplando. Creo que tendremos una buena competencia y vamos a poder dar pelea como merece Güemes”.

“Demostramos que estamos bien, veníamos un poco golpeados porque perdimos por Copa Argentina, pero pudimos levantarnos”, siguió.

Por último, Vega se refirió a la importancia del público. “Uno miraba las tribunas y no había casi nadie. Acá Güemes siempre juega con mucho público y cuesta todavía mucho jugar sin gente. La gente a nosotros nos apoya mucho, viene a alentar y aparte venimos consiguiendo cosas importantes como dos ascensos seguidos. La gente está contenta, apoya al equipo y se siente identificada. Necesitamos que vuelva”, cerró.