El árbitro del Superclásico dirigirá en el Terrera

17/03/2021 - 02:05 Deportivo

Facundo Tello, el árbitro del último superclásico entre Boca y River, el domingo pasado en La Bombonera, fue designado para dirigir el cotejo entre Central Córdoba y Estudiantes de pasado mañana a las 21 en el estadio Alfredo Terrera, por la sexta fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Tello tendrá a Facundo Rodríguez e Iván Aliende como asistentes 1 y 2, respectivamente, mientras que Nelson Bejas oficiará de cuarto árbitro.

El juez bahiense, de 38 años, viene de tener una correcta actuación en su debut oficial en un superclásico (en el 2018 había dirigido lo que fue el último amistoso entre Boca y River, en Mar del Plata) y tendrá a cargo un partido importante ya que significa el duelo de escoltas de la zona A, ya que tanto el “Ferro” como el “Pincha” tienen 10 puntos, a 5 del líder Colón.

Racha negativa

Central Córdoba no pudo ganar en los 6 partidos que lo dirigió Tello: 2 en Primera División, 3 en la B Nacional y 1 por Copa Argentina.

El partido más recordado es la final de la Copa Argentina 2019, en Mendoza, que River le ganó al Ferro por 3 a 0.

En La B Nacional, Tello arbitró los empates ante Gimnasia de Jujuy (2015, de visitante) y Juventud Unida de San Luis (2016, de local), más la derrota ante Chacarita (2017, de local).

En Primera, el bahiense dirigió al “Ferro” en su vuelta a la categoría tras superior tras 48 años, en lo que fue la derrota 2 a 0 ante Newell’s, en Rosario.

La última vez que estuvo en el Terrera fue el 17 de febrero del año pasado, en la goleada de Boca Juniors sobre Córdoba por 4 a 0.

Las designaciones de la fecha son:

Viernes: 19, Newell’s vs. Unión (Patricio Loustau); 21.15, Central Córdoba vs. Estudiantes (Facundo Tello). Sábado: 14, Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Nicolás Lamolina) y Patronato vs. Huracán (Pablo Echavarría); 16.15, Banfield vs, Lanús (Darío Herrera); 18.30, Vélez vs. Independiente (Fernando Echenique); 21, Godoy Cruz vs. River (Germán Delfino).

Domingo: 14, Sarmiento vs. Defensa y Justicia (Andrés Merlos); 16.15, Colón vs. Rosario Central (Fernando Espinoza); 18.30, San Lorenzo vs. Aldosivi (Jorge Baliño); 21, Boca vs. Talleres (Fernando Rapallini).

Lunes: 19, Arsenal vs. Platense (Diego Abal) y 21.15, Racing vs. Argentinos (Silvio Trucco).