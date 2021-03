Joan Mir sabe que peleará el título con Marc Márquez

19/03/2021 - 00:28 Deportivo

Como el resto del equipo Suzuki al completo, Joan Mir está en Qatar desde principios de marzo y no saldrá de allí hasta que concluya la segunda carrera de la temporada, el 5 de abril.

Pese a esta situación excepcional, bajo unas estrictas medidas protocolarias de seguridad sanitaria, Mir afronta el aislamiento de forma positiva.

“Estoy muy bien, puedo entrenar en el gimnasio, también puedo girar en el karting del circuito y los días me están pasando volando. Es una manera de ser responsables y solidarizarnos con el resto del equipo. Si todos se quedan y los pilotos, que son en teoría los que no se pueden sustituir, se vayan. Por mi tranquilidad lo he querido así, imagina que todo el equipo se queda, haciendo un gran sacrificio, y yo me voy a mi casa y haciendo las cosas bien o por lo que sea, te contagias. No tendría ningún sentido”, explicó Mir a Motorsport.com.

Tras los test, en los que Mir acabó 7º, el campeón se ha mostrado más cauto que su compañero, Alex Rins, que fue 8º y mandó un mensaje mucho más optimista.

“Si lo es, seguramente es algo que le irá bien a él, yo también lo soy, pero al mismo tiempo soy realista, no creo que Alex tenga el mejor ritmo de la parrilla tras los test, yo prefiero afrontarlo de esta manera y él quizá quiera afrontarlo de otra, cada piloto tiene su forma de pensar”, valoró.

El pasado año, a estas alturas del campeonato, nadie esperaba a Mir. Ahora, un año después y tras conseguir el título, sería bueno saber cómo se ve él, si mejor, peor o igual.

“Estoy bien, está claro que hemos hecho test en el mismo circuito y los dos primeros días probamos mil cosas, solo el tercero pudimos meter un poco de miedo, viendo los tiempos, que fuimos más rápidos. El resto de días, probando tantas piezas, no pudimos buscar un tiempo. Nos faltó el último día para confirmar el ritmo que tenemos e intentar mejorar a una vuelta. Pude hace 1.53 y no está mal, es un tiempo bastante bueno”.

Mir defenderá el título de campeón y todo apunta a que deberá hacerlo desde la primera carrera ante el dominador de los últimos años, Marc Márquez, que vuelve de la lesión.

“Sí que lo veré, vino a ponerse la vacuna a Qatar, estábamos en el mismo hotel, le vi en el gimnasio y le vi bien, sí que estará”, apostó.