“Queremos volver a ganar en casa y trabajamos para ello”

19/03/2021 - 00:47 Deportivo

Mitre afrontará el domingo un lindo duelo ante Almirante Brown de Isidro Casanova, por la segunda fecha de la Primera Nacional. El estreno ante Nueva Chicago fue el esperado, pero para el Aurinegro, es cosa del pasado, porque la misión es volver a ganar de local, algo que no consigue desde hace muchísimo tiempo.

Rodrigo Tapia estaría desde el arranque el domingo a las 21.30 y ayer, hizo referencia a la importancia del duelo ante Almirante. “Ahora toca un partido en casa y estamos con ganas de afrontarlo. Hace mucho que no podemos ganar en casa, pero con este arranque y con lo que venimos trabajando en la semana para enfrentar a Almirante Brown, vamos a intentar volver a sumar de a tres en nuestra cancha. Ellos son un equipo que utiliza mucho las bandas. Trabajamos mucho en la semana en ese aspecto para contrarrestar los puntos altos del rival”, dijo Tapia.

“El entrenador nos da mucha confianza. El grupo está muy bien y eso hace que todos estemos en un nivel superlativo. Todos estamos preparados para jugar en el momento que nos necesiten. Eso es muy importante”, destacó.

A su vez, Tapia declaró: “En lo personal la verdad que me sentí muy cómodo. Me adapté a la posición que me pidió el entrenador y lo pude hacer bien. Físicamente me sentí bien. Esta es una posición que implica tener un despliegue importante. Quizás en el final lo sentí un poco, pero terminé bien”, dijo el futbolista, quien jugaría nuevamente de lateral.

Por último, Tapia dijo: “Ante Nueva Chicago fue una victoria que nos dio confianza. Era ante un equipo muy duro, de visitantes en una cancha difícil. El partido se hizo duro, pero lo sacamos adelante. Ganar te da más tranquilidad para trabajar en la semana”, cerró.