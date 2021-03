Güemes, con dos bajas y sin Martel

19/03/2021 - 00:58 Deportivo

Después del histórico debut del pasado domingo, Güemes tendrá mañana un compromiso de mucho cuidado en Buenos Aires ante Tristán Suárez, en lo que será el duelo de recién ascendidos a la Primera Nacional por la segunda fecha. Y para este cotejo, el conjunto santiagueño tendrá bajas importantes, entre ellas, la de su entrenador Pablo Martel, quien no podrá dirigir al equipo debido a un problema de salud.

El plantel azulgrana viajó ayer por la tarde rumbo a la Capital Federal, para esperar el duelo de mañana, que dará inicio a las 16.

Güemes no podrá contar con dos futbolistas importantes, quienes no fueron parte de la delegación. No tendrá en sus filas a los lesionados Claudio Vega (distensión en el cuádriceps izquierdo) y Nicolás Juárez (traumatismo de tobillo).

Este último fue exigido ayer por la mañana, pero no se sintió bien y se perderá el choque de mañana. Vega fue el autor del primer gol del Gaucho en la categoría y tampoco será de la partida ante Tristán.

De esta manera, ante la ausencia del DT Martel, quien dirigirá al equipo mañana será su ayudante, Adrián Gorostidi, quien deberá definir a los reemplazantes de los lesionados.

Alvaro Pavón y Diego Diellos estarían en el once inicial en lugar de Juárez y Vega, respectivamente.

El resto de la alineación sería la misma que mostró el domingo pasado. En ese sentido, Güemes formaría con Julio Salvá; Juan Salas, Gabriel Fernández, Nahuel Zárate y Franco Canever; Lucas Algozino, Pavón, Pablo López y Javier Bayk; Diellos y David Romero.

El cruce de mañana arrancará a las 16, en cancha de Tristán Suárez, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.