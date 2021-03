20/03/2021 - 02:02 Deportivo

Lejos de incomodarle la racha adversa de local, que ya es de casi 14 meses sin triunfos, para Gustavo Coleoni fue muy importante el empate de anoche ante Estudiantes de La Plata.

“No me da bronca no ganar de local, me satisface sumar. El torneo nuestro es otro y sumamos un punto más para los promedios y para consolidar a Central en Primera, que es nuestro objetivo. Obviamente queríamos ganar, los jugadores hicieron un esfuerzo increíble, pero siento satisfacción por haber sumado cinco de seis fechas que en Primera División es muy difícil”, señaló el entrenador ferroviario en conferencia de prensa post partido.

“Se sumó un punto, hemos sumado en cinco de los seis partidos y eso es lo que hay que valorar. El empate me parece justo por lo hecho por los dos equipos. Por ahí, por las formas y por el gol de Estudiantes, queda la sensación de que pudimos ganar el juego. Pero en líneas generales, por el desarrollo, creo que fue justo”, agregó.

Consultado sobre lo que le faltó a su equipo para quedarse con la victoria, el “Sapo” respondió: “Nos faltó un poco de paciencia para juntar un pase más en los últimos metros y en la mitad de la cancha. Y tal vez un poquito de determinación para hacer el segundo gol. Pero el empate es justo por lo hecho por los dos, también tuvimos que defender y controlar al rival que tiene muchas variantes y jugadores de jerarquía. Hemos estado a la altura nuevamente en un torneo muy difícil y hemos sumado en un partido más”.

Coleoni advierte un crecimiento en el juego de Central Córdoba. “Valoro muchas cosas desde mi lugar de entrenador. El orden, la actitud del equipo y que en este partido hemos generado más situaciones de gol que en encuentros anteriores y vamos en alza en ese sentido. Hemos intentado jugar más y generamos más que en otros partidos, que por ahí nos costaba. El esfuerzo y la actitud ya son una constante en este equipo y está bueno también marcarlo y felicitar a los muchachos”, indicó.

En cuanto a las cosas por corregir, enumeró: “No digo que estamos en deuda, pero de a poquito el equipo va generando más. Hoy teníamos incluso situaciones para controlar y jugar a dos toques. Es como que el equipo presiona a una velocidad y después cuando recupera el balón le cuesta bajar una marcha para poder juntar pases y hacer un poquito más cognitivo el juego. Eso lo vamos a trabajar y estamos creciendo en eso”.

Por último, Coleoni se marcó el camino a seguir por su equipo y la receta para llegar al objetivo: “Laburando mucho y no bajando la guardia, siendo humildes en el día a día. Yo les digo que la medalla se la cuelgan los fines de semana, pero se la ganan de lunes a viernes, porque se matan y la competitividad interna que generamos es muy buena. No hay que creerse nada, nosotros tenemos una tabla y un objetivo que es mantener a Central en Primera División”, cerró.