Aliende, destituido: “No lo esperaba, me parece injusto”

20/03/2021 - 02:14 Deportivo

Tras ser destituido como entrenador de Independiente BBC, Guillermo Aliende dijo tener en claro que en la alta competencia los resultados mandan, pero explicó que la situación actual no le permitió trabajar con comodidad.

“Lamentablemente no ha sido un proceso fácil por lo extraordinario del momento: los once meses del Covid 19, la forma del torneo. Es cierto que es para todos, pero nosotros no hemos podido tener los jugadores de la mejor forma y no se ha podido expresar el equipo en resultados. Siempre hemos estado en competencia, pero los resultados mandan y la gente de Independiente ha decidido eso. Estoy muy tranquilo, porque no he podido ser yo en ningún momento, por dar prioridad a que se pongan bien físicamente”, le comentó el entrenador santiagueño a EL LIBERAL.

“No lo esperaba, me parece injusto, por la situación y por todas las apuestas que tenía desde mi persona. Me parece injusto, pero también entiendo que los resultados son los que mandan y que Independiente tiene que salir adelante. Ojalá que los chicos que si van a ganar en la próxima burbuja puedan demostrar que estaba bien el armado del equipo, donde yo tampoco he tenido que ver. Al equipo lo hizo gente de experiencia, que hace cinco años está en el club”, agregó Guillermo.

Luego, señaló: “Estoy muy tranquilo, porque no he podido trabajar, no he podido desarrollar lo que uno piensa. No sé si tendré otra oportunidad, pero queda la experiencia y a seguir trabajando, que es lo mío. Soy un trabajador, trabajo día a día y no en dos meses. Y cómo se juega el torneo la verdad que me ha llevado por delante”.

El Prof. Mauro Montenegro quedará al frente hasta que se defina el reemplazante de Aliende.