Central Córdoba mejoró su promedio y está muy bien en su “otro torneo”

22/03/2021 - 01:39 Deportivo

Luego de la derrota inicial ante Colón de Santa Fe, por 3 a 0 en el estadio Alfredo Terrera, Central Córdoba sumó en las cinco fechas siguientes de la actual Copa de la Liga Profesional.

Tres victorias, todas en condición de visitante, y dos empates, ambos en casa, pusieron al equipo de Gustavo Coleoni entre los cuatro primeros de la zona B, que son los que por ahora están clasificando a cuartos de final.

Ya se jugó casi el 50% de la fase regular y el Ferro no afloja, por eso sus hinchas comienzan a ilusionarse. Pero el “Sapo” se encarga de remarcar una y otra vez que deben “subirse” a los resultados porque “nuestro torneo es otro”. ¿A qué se refiere Coleoni? A los promedios del descenso. Es que por más que este año ningún equipo perderá la categoría, los puntos siguen sumando para los promedios, ya que los descensos volverán en el 2022 (aún no está determinado qué cantidad de equipos bajarán a la Primera Nacional).

Central Córdoba ya tuvo una mala experiencia el año pasado con los promedios, cuando el “Sapo” era el DT. Incluso le terminó costando el puesto al entrenador cordobés. Luego llegó la pandemia, la suspensión de los descensos y hasta regresó Coleoni.

Cuando el torneo se suspendió por la pandemia, el “Ferroviario” estaba en zona de descenso y apenas tenía a tres equipos por debajo suyo en esa tabla.

Realidad diferente

Hoy la realidad del equipo santiagueño es otra. Su buena cosecha de puntos (11) en la Copa de la Liga hizo engrosar su promedio y, lógicamente, escalar posiciones en esa tabla que el año próximo determinará los equipos que bajarán a la Primera Nacional.

El crecimiento de Central es notorio. De tener apenas tres equipos por debajo suyo en la tabla, pasó a tener ahora diez, ya que se ubica decimosexto entre los 26 equipos del certamen.

Con un promedio de 1.233 (producto de 37 puntos en 30 partidos disputados), Central Córdoba se ubica ahora por encima de Colón de Santa Fe (1.233), Arsenal de Sarandí (1.206), Atlético Tucumán (1.178), Gimnasia y Esgrima de La Plata (1.100), Sarmiento de Junín (1.000), Aldosivi de Mar del Plata (0.966), Huracán (0.965), Godoy Cruz de Mendoza (0.833), Platense (0.800) y Patronato de Paraná (0.766).

Traducido en puntos, y en relación a los equipos que se encuentran en las últimas posiciones, el “Ferroviario” le sacó 14 puntos de ventaja a Patronato, 12 a Godoy Cruz, 9 a Huracán y 8 a Aldosivi. Sarmiento y Platense dividen por menos partidos, ya que son los recientemente ascendidos.

Central Córdoba tiene la posibilidad de seguir superando equipos, ya que tiene a varios muy cerca en la tabla. El elenco santiagueño está a un punto de Unión y Banfield, a dos de Newell’s y a tres de Estudiantes.

Restan todavía siete fechas de esta Copa de la Liga (de cuartos de final para adelante, no contabilizan para los promedios) para que Central Córdoba siga disputando “su otro torneo”. Esa receta le viene dando buenos resultados, por lo que habrá que seguirla al pie de la letra.

Por supuesto que, si se presenta la chance de meterse en cuartos de final, será bienvenida, pero no es algo que desvele al plantel ni mucho menos al cuerpo técnico. El objetivo de consolidar al equipo en la máxima categoría es claro. Y ese es el mensaje que se bajó desde el primer día.

Mientras algunos equipos se tomaron ciertas “licencias” en estos años “sabáticos” en los que no hay descensos (2020 y 2021), Central Córdoba optó por sentar una base para conseguir un colchón de puntos que le permita no sufrir cuando sí esté en juego la permanencia. De mantener esta tendencia en cuanto a cosecha de puntos, llegará sin problemas al año que viene. Pero si ahora el equipo no se relaja, mucho menos podrá hacerlo en el 2022, por más que llegue con un promedio engrosado como el que tiene ahora. Eso también lo tienen claro todos en Central, que sigue disputando “su otro torneo” mientras sueña, por qué no, con jugar cuartos de final en el presente certamen.