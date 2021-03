“Se vienen los playoffs y es cuando debemos estar más fuertes que nunca”

22/03/2021 - 22:45 Deportivo

Olímpico está a un par de días de cerrar su participación en la fase regular de la Liga Nacional, antes de los playoffs. Leonardo Gutiérrez, entrenador en jefe del elenco bandeño, habló del presente del equipo y reconoció que será clave llegar en alza a esta tan esperada postemporada.

“Estamos muy bien. Nos agarró una racha de buenos partidos que además pudimos ganar. Hablamos con los chicos y les dije que podemos terminar décimos, novenos, octavos, pero que no nos agarre nunca con bajones de juego sino todo lo contrario. Que cada día mejoremos un poco más y lleguemos en alza para los duelos que quedan de fase regular y para los playoffs”, aseguró el ex jugador del seleccionado argentino de básquet.

“Ahora ya casi llegamos a los playoffs y sabemos que tenemos que estar más fuertes que nunca. Y ahí se va a ver realmente la preparación y las ganas. Se pone mucho más lindo porque empiezan las series en las que no hay mañana”, agregó Gutiérrez en el programa Uno Contra Uno.

Con respecto a sus sensaciones a esta altura de la temporada y al hecho de esta jugando en plena pandemia, Leonardo Gutiérrez aseguró: “Es cierto que a esta altura competir de la manera en la que lo estamos haciendo se hace un poco pesado, porque no tenemos tanto tiempo. Pero jugar es lo que queríamos así que estamos transitando todo de la mejor manera que podemos. Buscamos que la liga empiece y sí lo estamos disfrutando. Es cierto que quizás estar por ahí 45 días en un hotel, en etapas diferentes, en algunos casos con contagios que obligaron a que haya aislamientos en una habitación por diez o más días, se hace difícil”. En este sentido, “Leo” recalcó: “Se nota también ese desgaste o esa incidencia de todo lo que vivimos en los planteles. En el parate anterior noté que los jugadores estaban ya saturados, cansados. Necesitaban salir del hotel. Para los equipos que somos de afuera de Buenos Aires, se hace muy complicado estar encerrados en un hotel. Pero estamos agradecidos que la competencia haya regresado y que tengamos trabajo. Hay que seguir remándola”.

Olímpico espera por el duelo de mañana ante Regatas Corrientes, su penúltimo juego de fase regular de LNB.

“Leo” Gutiérrez se solidarizó con el “Colo” Reinick

“Leo” Gutiérrez se solidarizó con Alejandro Reinick, quien fue atacado días atrás por hinchas de Peñarol en Mar del Plata. “Es increíble lo que le pasó al ‘Colo’. Además, es gente que conocemos. Cuando me tocó jugar en Peñarol, fuimos a comer asados con los chicos de la hinchada. Sabemos quiénes son. Duele mucho que pasen estas cosas. Lamentablemente a veces ahí se vive de una manera muy pasional el básquet y la rivalidad con Quilmes. Reinick entregó todo por Peñarol cuando le tocó estar ahí. Está perfecto que haya decidido ir a Quilmes para terminar su carrera y es una lástima que le hayan hecho esto. Ojalá que no se repita más. Además de todo, el ‘Colo’ es un tipazo. Fue penoso, feo. El apoyo de todo el básquet lo tiene. Alguien debe hacerse cargo de esto para que no pase más”.