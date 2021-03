“Si lo colectivo funciona, lo individual resalta”

22/03/2021 - 22:53 Deportivo

Mitre es uno de los punteros de la zona A de la Primera Nacional. El domingo a la noche venció 3 a 2 a Almirante Brown y no solamente alcanzó en la cima a Belgrano y Gimnasia de Mendoza, sino que además cortó una larga racha de partidos sin ganar de local.

“Fue importantísimo no haber perdido el orden, la paciencia ni la calma. El equipo siempre fue ordenado y cuando nos hicieron el gol estaba jugando bien. Después solamente nos dedicamos a hacer lo que trabajamos y lo hicieron muy bien, jugamos como una final y solamente tengo palabras de felicitaciones para los chicos porque hicieron un esfuerzo enorme. Al final no merecíamos sufrir, porque dentro de la cancha fue muy superior Mitre”, analizó el “Indio”.

“Nosotros trabajamos mucho en función de lo que nos pasa. Del rival solamente damos un par de indicaciones de cómo juega o cómo se planta o si tiene una pelota parada importante. Pero nos preocupamos mucho de lo que nos pasa a nosotros”, agregó.

El director técnico mantiene los pies sobre la tierra y recordó el proceso que vienen afrontando desde hace seis meses. “Éste es un torneo muy largo y como grupo nuevo, no nos podemos hacer cargo de lo que pasó antes en Mitre. Nosotros hemos hecho todo con un proceso lógico de paciencia y de pausa. Cuando yo llegué acá, solamente dirigí un partido que fue antes de la pandemia, el equipo peleaba el descenso y después se fueron 25 jugadores y llegaron 25 nuevos. Le dije a la gente que no soy un mago sino una persona que trabaja y estamos tratando de formar una identidad y un sentido de pertenencia para todos. El torneo de transición sirvió para eso, incluso hubo partido en los que jugamos mejor que ahora, pero la pelota no quiso entrar. Yo siempre apunto a lo colectivo porque si eso funciona, lo individual resalta”, indicó.

Por último, se refirió a lo que buscó con los cambios que hizo el domingo. “Con el ingreso de Narese busqué equilibrar el medio, es un jugador parecido a Alessandroni con más arco todavía. O sea que no sólo roba sino que ataca muy bien. Después como ellos pusieron tres o cuatro altos, no me quedó otra que poner a Moisés y a Alvarenga que sacó dos o tres importantes en la pelota quieta”, concluyó.