Andueza: “No somos una sorpresa”

Central Córdoba vive un momento muy bueno en esta Copa de la Liga Profesional. El equipo está arriba en la Zona A y pelea por un lugar en la siguiente fase del certamen, a la que clasificarán los cuatro mejores de cada zona.

Ayer, Federico Andueza, habló del presente del equipo y destacó el trabajo que el grupo viene haciendo. En este sentido, el uruguayo consideró que el buen andar del Ferroviario no es una casualidad sino una causalidad.

“Creo que no somos sorpresa, será para la gente, pero nosotros venimos reafirmando el trabajo que venimos realizando en el día a día. Pienso que en algunos casos no se dieron los buenos resultados como el torneo anterior, pero nosotros sabemos que tenemos un plantel para pelear cada partido, y ser protagonistas en el torneo”, aseguró el central.

Seguidamente, Andueza recalcó: “Nos acoplamos muy bien en lo defensivo en el nuevo esquema que pretende Coleoni. Pienso que todos estamos en condiciones de jugar, pese a que la semana pasada, por lesión o suspensión jugaron otros compañeros, y lo hicieron de la mejor manera. Todos se acoplaron muy bien, porque el equipo tiene una identidad y sabe a lo que juega. Eso, sin ninguna duda, hace que al que le toque entrar, lo haga de la mejor manera”, expresó el oriental.

Seguidamente, Andueza puso de relieve la importancia de tener una identidad de juego.

“Al tener una identidad el juego, nos permitió sacar buenos resultados. Yo venía del fútbol uruguayo que aquí no se consume demasiado, de un club chico, pero a manera que fueron pasando las fechas, me comencé a sentirme muy bien, y me acople a lo que pretende el cuerpo técnico. Uno es uno más, y todos tenemos un objetivo bastante claro para Central Córdoba”.

Por último, Federico Andueza se refirió al próximo rival del elenco santiagueño: Rosario Central.

“Se viene un partido y un rival complicado como es Rosario Central en condición de visitante. Sin ninguna duda será un durísimo encuentro, a pesar de que venimos sacando buenos resultados afuera”, cerró.

Práctica

El plantel de Central Córdoba cumplió ayer por la mañana en el predio del Iosep, con su segundo entrenamiento de la semana, ya con la mente en puesta en el encuentro del próximo sábado frente a Rosario Central, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

La jornada se inició con trabajos en el gimnasio montado en el predio, en donde se realizaron distintos ejercicios por espacio de aproximadamente una hora.

Luego de esto y ya en una de las canchas, el cuerpo técnico dispuso la realización de trabajos tácticos.