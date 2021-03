El partido entre River y Atlético Tucumán podría jugarse en el Madre de Ciudades

26/03/2021 - 00:01 Deportivo

La AFA anunció oficialmente que el partido por los 16avos de final de la Copa Argentina entre River y Atlético Tucumán se jugará el miércoles 7 de abril, en horario y sede a confirmar.

Cabe recordar que uno de los que tendría chances de recibir al “Millonario” y al “Decano” sería el Estadio Único Madre de Ciudad de Santiago del Estero, aunque tampoco se descarta el Ciudad de La Plata y el Mario Kempes de Córdoba.

Los partidos por los 16avos de final con horarios y sedes a confirmar son: martes 6 de abril, Patronato de Paraná vs. Lanús, en horario y estadio a confirmar; miércoles 7, Talleres de Córdoba vs. Vélez Sarsfield; Newell’s Old Boys de Rosario vs. Sarmiento de Junín; Atlético Tucumán vs. River Plate. Miércoles 14 de abril, Tigre vs. Independiente y San Martín San Juan vs. Racing.