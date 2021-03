El “Auri” y el “Gaucho” jugarán el sábado 3 de abril por la cuarta fecha

26/03/2021 - 00:26 Deportivo

Ayer por la tarde se confirmó el cronograma de partidos de la cuarta fecha del certamen de la Primera Nacional.

Los representantes santiagueños, Mitre y Güemes, saldrán a escena el sábado 3 de abril ante rivales cordobeses.

En el marco de la Zona A, el “Aurinegro” recibirá en su estadio de Roca y Tres de Febrero del barrio 8 de Abril a Belgrano de Córdoba desde las 19.

Mientras que por la Zona B, el “Gaucho” visitará a Instituto, pero a partir de las 15.30, en el estadio Juan Domingo Perón de “La Gloria”.

La programación completa de la cuarta fecha del certamen de la segunda categoría del fútbol argentino es la siguiente:

Zona A:

Sábado 3 de abril: 15.30, Estudiantes de Caseros vs. Deportivo Riestra; 16.30, Tigre vs Estudiantes de Río Cuarto (TV); 17.30, Agropecuario vs. Deportivo Maipú; 19, Mitre vs. Belgrano de Córdoba.

Domingo 4 de abril: 14.30, Atlanta vs. San Martín de Tucumán (TV); 18.50, Quilmes vs. Temperley (TV).

Lunes 5 de abril: 15.10, Alvarado vs. Gimnasia (Mendoza) (TV); 21.10, Chacarita vs. Almirante Brown (TV).

Libre: Nueva Chicago.

Zona B

Sábado 3 de abril: 15.30, Instituto vs. Güemes y Barracas Central vs. Almagro; 16, Atlético Rafaela vs. Defensores de Belgrano

Domingo 4 de abril: 14.45, Tristán Suárez vs. Ferro (TV);

15.30, Brown de Adrogué vs. Villa Dálmine; 16, Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. San Telmo; 16.45, San Martín de San Juan vs. All Boys (TV);

17, Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Deportivo Morón.

Lunes 5 de abril: 15.30, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Santamarina de Tandil.