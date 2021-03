Una jornada atrapante con 16 carreras y 3 clásicos en el 27 de Abril

26/03/2021 - 00:42 Deportivo

Tres clásicos cuadreros jerarquizarán hoy la séptima reunión turfística que se correrá en las arenas del hipódromo 27 de Abril.

La cartilla presenta 16 competencias entre cortas y de mediana distancia, sobresaliendo los clásicos cuadreros Chez Lucky en donde están anotados: Camisimo, Black Magic, Che Janit y Don Razón. En el clásico Ventaja participarán: Gonzalito, Matador, Maiten y Chano, y finalmente en la última prueba central de la tarde correrán los ejemplares: Victoria, El Cumpa y 3) Pogo.

Este es el programa completo de carreras, en una jornada muy atractiva para los amantes de la disciplina:

PRIMERA CARRERA (270 metros): 1) El Chancho (56); 2) Riny (56); 3) Juanita (54) y 4) El Tuerto (56).

SEGUNDA CARRERA (330 metros): 1) Quereba (54); 2) Gladiador (56); 3) Magica (54); Jeune Chic (54); 5) City Diabla (54); 6 Forest (56) y 7) El Rifle (56).

TERCERA CARRERA (500 metros): 1) Kemboi; 2) Good Ro; 3) Lambada Rose; 4) Shelldrake; 5) Curtys; 6) Cleopatra; 7) The Best King; 8) All Magic y 9), Don Garucho. Todos correran con 56 kilos.

CUARTA CARRERA (500 metros): 1) Gabrielito (56); 2) Puro Teatro (56); 3) The Performer (56); 4) Unique One (56); 5) Apasionada Fatal (54); 6) Jarvis y 7) Territorial (56):

QUINTA CARRERA (400 metros): 1) Macana Brother (56); 2) Sola Sola (54); 3) Intringulis (56); 4) Don Albatros (56); 5) Gingerland (56); 6) Unreal Girl (54); 7) Igual Estoy (56); 8) Ashiko (56) y 9) Home Free (56).

SEXTA CARRERA (250 metros): 1) Elave (56); 2) Doña Chica (54); 3) El Indio (56) y 4) Elenita (54).

SÉPTIMA CARRERA (1.100 metros): 1) Princesa Santiagueña (55); 2) Doctora Florencia (55); 3) Bella Centolla Jet (56); 4) Lotus Flower (54); 5) Sweet Guillermina (55) y 6) Katana Sam (55).

OCTAVA CARRERA (1.200 metros): 1) Frankie Dori (54); 2) Pure Vencedor (54); 3) Flying Tone (56); 4) Aliento Final (56) y 5) Corazón Pirata (56).

NOVENA CARRERA (1.200 metros): 1) Gato Siames (55); 2) Paul Anka (55); 3) Gino Veloce (55); 4) Equal Courage (56); 5) Orinet Mail (56); 6) Hills Day (54); 7) Heads Up (53 y 8) Coloso Romano (55).

DÉCIMA CARRERA (290 metros): 1) Refusilo (56); 2) Vladimir (56); 3) Jacobo (56) y 4) Burnet (56).

UNDÉCIMA CARRERA (400 metros): 1) Gran Esperado (56); 2) El Rifle II (56); 3) Don Gady (56); 4) Most Peluquero (56) y 5) Margaery (54).

Más carreras

DÉCIMOSEGUNDA CARRERA (330 metros): CLÁSICO: ‘CHEZ LUCKY’. 1) Camisimo (56); 2) Black Magic (56); 3) Che Janit (54) Y 4) Don Razón (56).

DÉCIMOTERCERA CARRERA (300 metros). CLÁSICO: ‘VENTAJA’: 1) Gonzalito (56); 2) Matador (56): 3) Maiten (54) y 4) Chano (56).

DÉCIMOCUARTA CARRERA (300 metros). CLÁSICO; ‘NUEVO PILLO’ 1 Victoria (54); 2) El Cumpa (56) y 3) Pogo (56).

DÉCIMOQUINTA CARRERA (400 metros): 1) Tapa de Revista (54); 2) Cleto (56); 3) Famosisimo Team (56); 4) Drone Whisper (56): 5) Sixties Dance (56) y 6) Radian (54).

DÉCIMOSEXTA CARRERA (300 metros): 1) Castigador (56); 2) Don Coco (56); 3) La Cirujana (54); 4) Don Humberto (56); 5) La Sirenita (54) y 6) Rita Elena (54).