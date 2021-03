Matador se quedó con los aplausos en el clásico Ventaja

27/03/2021 - 01:04 Deportivo

Matador, con la monta de Facundo Montes, se impuso en el clásico “Ventaja” sobre los 300 metros, en un pista alterada por el barro. El ganador empleó un tiempo de 16’ 80/100, dejando en el camino a Gonzalito, Maiten y Chano, en ese orden.

La suelta fue pareja ya que el trébol de ases saltó al mismo tiempo y recién faltando 100 metros para la sentencia el ganador pudo desprenderse de sus rivales y cruzar el disco con un largo de ventaja.

En el otro clásico cuadrero sobre 330 metros Chez Luckey, Black Magic, doblegó a Che Janita y Camisimo y se llevó los laureles a Añatuya.

La jornada burrera contá con la presencia de destacados ejemplares en la cancha del Hipódromo 27 de Abril, quienes dejaron todo en cada cita. El espectáculo primó en la tarde del viernes.

Resultados

Esto son los resultados.

Pirmera carrera (270 metros): 1) El Tuerto, con la monta de Junior Alvarenga; 2) Juanita, Daniel Salvatierra y 3) El Chancho, Hernán Rojas.

Segunda (300 metros): 1) Quereba, Mauricio Rojas; 2) Forest, Matias Gómez; 3) City Diabla, Junior Alvarenga y 4) Jeune Chic, Sebastian Castillo.

Tercera (500 metros): 1) Kemboi, Miguel Marote; 2) Shelldrake, Mauricio Romero; 3) All Magic, Ruben Camos; 4) Curtys, Rafael Schneider; 5) Lambada Rose, Sebastián Castillo; 6) Good Ro, Luis Tórrez; 7) Cleopatra, Junior Alvarenga; 8) The Best King, Alan Medina y 9) Don Garucho, Javier Mena.

Cuarta (400 metros): 1) Gabrielito, Luis Tórrez; 2) Puro Teatro, Gustavo Tévez y 3) Apasionada Fatal, Marcelo Jugo. Ganada por: 3 cuerpos y 6 cuerpos. Tiempo: 27’ 89/100. Cuidador: D. Llavar. Stud: Los 2 Amigos.

Quinta ( 400 metros): 1) Intringulis, Alan Medina; Macana Brother, Marcelo Jugo; 3) Igual Estoy, Ruben Camos; 4) Ashiko, Matías Gómez; 5) Gingerland, Lucas Díaz y 6) Home Free, Javier Mena.

Sexta (250 metros): 1) El Indio, Junior Alvarenga; 2) Elave, Rafael Schneider; 3) Doña Chica, Nahuel Burgos y 4) Elenita, Ruben Villa.

Séptima (1.100 metros): 1) Lotus Flower, Ruben Camos; 2) Sweet Guillermina, Miguel Marote; 3) Bella Centolla Jet, Junior Alvarenga; 4) Doctora Florencia, Lucas Díaz y 5) Katana Sam, Rafael Schneider.

Octava (1.200 metros): 1) Corazón Pirata, Facundo Montes; 2) Aliento Final, Rubén Campos; 3) Flyng Stone, Miguel Marote y 4), Pure Vencedor, Lucas Díaz.

Novena (1.200 metros). Especial Otoño: 1) Gino Veloce, Facundo Morán; 2) Heads Up, Facundo Montes; 3) Gato Siames, Rubén Camos; 4) Hills Day, Adrian Vizgarra; 5) Orient Mail, Juan Medina; 6) Equal Courage, Rafael Schneider; 7) Paul Anka, Alan Medina y 8) Coloso Romano, Lucas Díaz.

Décima (290 metros): 1) Vladimir, José Ruiz; 2) Burnet, Igor Furtado; 3) Refusilo, Marcos Pineda y 4) Jacobo, Rodrigo Salinas.

Undécima (400 metros): 1) Gran Esperado, Rodrigo Salinas; 2) Most Peluquero, Alan Medina y 3) El Rifle II, Pedro Britos.

Decimocuarta (300 metros): 1) El Cumpa, Marcelo Jugo; 2) Pogo, Junior Alvarenga y 3) Víctoria, Igor Furtado. Décimoquinta (400 metros): 1) Drone Whiper, Rodrigo Salinas,; 2) Radian, Javier Mena; 3) Cleto, Mauricio Romero y 4) Sixties Dance, M. Jugo.