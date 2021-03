Cerro, de alta tras el Covid, y Rojas, que superó un desgarro, se sumaron al grupo

29/03/2021 - 21:52 Deportivo

El agónico empate ante Rosario Central, que le permitió a Central Córdoba seguir invicto como visitante y mantenerse en zona de clasificación a cuartos de final, ya quedó atrás. El equipo que dirige Gustavo Coleoni ya se enfoca en Platense, al que recibirá el próximo viernes 2 de abril, desde las 21.15, en lo que será su debut en el estadio Único Madre de Ciudades.

Pensando en el “Calamar”, el “Ferroviario” arrancó ayer su semana de trabajos y lo hizo con dos buenas noticias. Francisco Cerro, luego de cumplir su aislamiento por haber contraído Covid-19, y Ariel Rojas, recuperado del desgarro que lo marginó las ultimas semanas, se reincorporaron al grupo en la práctica que se desarrolló en el predio del Iosep.

De esta forma, el “Sapo” recupera dos volante de experiencia y jerarquía. “Pancho” venía siendo titular y estaba jugando en un gran nivel cuando contrajo coronavirus. En tanto, el “Chino” Rojas sumaba minutos desde el banco pero siempre estaba en consideración del cuerpo técnico.

Hoy, desde las 9, se efectuará la segunda práctica de la semana, en tanto que mañana por la mañana y el jueves por la tarde, los entrenamientos se realizarán en el Estadio Unico. Tras la práctica del jueves, el plantel quedará concentrado a la espera del juego ante Platense.

Mehring

El arquero Andrés Mehring tuvo su debut oficial con la casaca del Ferro y no ocultó su alegría. “Estoy con mucha alegría por el debut y por el esfuerzo de los compañeros, que se sacrifican toda la semana. Y eso lo digo por los que juegan y los que no juegan también. Este es un grupo divino, con verlos entrenar ya sabes que la consecuencia del partido va a ser así. Merecíamos al menos el empate, llegó al final pero por suerte llegó. Fue importante cerrarlo para volver acá con un punto”, contó tras la práctica.

Al analizar su rendimiento, dijo: “Tuve altas y bajas. Me parece que hay cosas por mejorar, más que nada por cuestiones mías que tienen que ver con la lectura del juego, estar más fino. Pero eso me lo va a ir dando el jugar, supongo. Pero esto también es día a día, es entrenar y entrenar. Yo hacía unos meses que no jugaba así que estoy contento por la vuelta, pero más por el equipo y el empate que se consiguió”.

El ex Godoy Cruz reveló lo que le dijo a Marco Ruben, antes de la ejecución del penal que significó el 1 a 0 parcial para el local. “Me quise arrimar y el árbitro no me dejó, entonces le pegué el grito y le dije ‘Marco, no me la vas a querer patear al medio porque mirá que soy largo y te la saco con los pies’. Como que se rió, nos reímos los dos y nada. Yo al último cambié encima y no lo pude atajar. Pero re buena onda el loco”, declaró.

Por último, se refirió a la chance de jugar en el único. “Lo tomamos con muchas ganas porque no todos los días tenés la oportunidad de jugar en un estadio así. Obviamente que es algo nuevo y vamos a tener dos días para conocerlo y adaptarnos lo antes posible, para que en vez de un impedimento sea lo contrario. Queremos coronar la inauguración con un triunfo, que es lo que buscamos siempre”, concluyó.