Pablo Martel no se marea: “No nos subimos a ningún caballo”

30/03/2021 - 00:23 Deportivo

Parece mentira que hace poco menos de dos años, Güemes jugaba en el Torneo Regional. Con pandemia incluida, el “Gaucho” metió dos ascenso al hilo y hoy mira a todos desde arriba en la zona B de la Primera Nacional, en la que ganó los tres partidos que disputó.

Pero lejos de marearse por los resultados, el entrenador “gaucho” Pablo Martel mantiene los pies sobre la tierra. “Tratamos de no pensar tanto en eso (la condición de punteros), nosotros estamos para ir partido a partido. No nos subimos a ningún caballo, no tenemos exceso de confianza, trabajamos en la semana para poder sumar en un torneo duro y difícil”, dijo manteniendo cautela.

A Güemes le costó más de la cuenta vulnerar a Gimnasia de Jujuy y Martel tiene sus razones: “Un rival que ha venido claramente a buscar el punto, con una línea de cinco, con cuatro volantes cuando defendía. Un 5-4-1 bien marcado. Nosotros hemos tenido la paciencia para poder abrir el marcador. Sabíamos que la pelota parada, a favor y en contra, era muy importante. En el primer tiempo nos podíamos haber ido en ventaja, porque el equipo ha hecho méritos, especialmente en los primeros 20 minutos. Después ellos lo han planchado al partido, nos quitaron ritmo, intensidad, demorando el juego. Pero creo que es un merecido triunfo, que nos sirve para seguir sumando y agarrando confianza”.

“Cuando un equipo se defiende con mucha gente, es obvio que te cuesta crear juego. Había mucha gente en el medio, no había tanto espacio en la zona de ataque para nosotros, estaban muy contenidos los delanteros porque ellos estaban bien cerrados atrás. Y uno con los cambios ha buscado darle más amplitud al juego, darle más tenencia, darle más velocidad a la circulación del balón, y tratar de ir encontrando los espacios. Se hacía difícil, pero lo pudimos abrir con una pelota parada”, agregó.

Instituto será el próximo adversario del conjunto azulgrana. “Es un rival grande de la categoría, que tiene buenos jugadores, nos conocemos bastante. Es una cancha difícil, pero nosotros vamos a ir a tratar de hacer nuestro juego y seguir sumando”, cerró.