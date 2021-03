30/03/2021 - 00:46 Deportivo

Juan José Siemienczuk prepara su debut en Independiente BBC, con la convicción de que el trabajo diario le permitirá llegar de “buena manera” a la tercera burbuja de la Conferencia Norte de la Liga Argentina, que se realizará desde la semana próxima en la ciudad de Paraná.

“El sábado cumplimos nuestra primera semana con todo el plantel y en ese sentido, ha sido muy positiva. Obviamente uno siempre desea más tiempo, porque hay que ir a jugar ya rápidamente. Y un entrenador nuevo requiere un poco más de tiempo, pero bueno... Los jugadores están haciendo el esfuerzo de trabajar en el día a día para que avancemos lo más rápido posible en lo que queremos hacer a partir del primer partido en Paraná y el esfuerzo está. Confío en que vamos a llegar de buena manera”, comentó el entrenador paranaense en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado acerca del aspecto anímico, explicó: “Siempre hay que trabajar en todos los aspectos. Está claro que cuando la situación es límite a nivel resultados, se considera que está mucho peor la cosa, pero no es solamente la parte anímica, acá hay que trabajar todo. Se requiere de todos los aspectos para que los equipos mejoren y es lo que estamos tratando de hacer”.

“En lo particular, con un récord tan complicado no me tocó nunca. Sí he llegado a equipos por recambio de entrenador, pero con un récord un poco más cómodo. También eran equipos que tenían pretensiones de pelear el campeonato. Entonces, la mitad de tabla era un resultado malo en ese momento. Los objetivos en los clubes son todos diferentes. En este caso, nos toca tratar de acomodar esta situación que a nivel resultados no es buena”, señaló en referencia al récord de 1/8 del equipo santiagueño.

Por último, habló de Emiliano Toretta, flamante refuerzo de Independiente BBC. “Emiliano es un chico que para la categoría lo va a hacer muy bien. Ojalá, espero, lo deseo. Ya fue mi jugador. Lo tuve hace un par de años en el club de donde salió, que es Regatas de Santa Fe. Ya me conoce. Es un gusto muy grande encontrarme con él. Tengo confianza en que lo va a hacer muy bien”, concluyó.