Gustavo Coleoni: “Que el debut de Central en el estadio tenga un buen recuerdo por el resultado”

31/03/2021 - 00:57 Deportivo

El partido que pasado mañana animarán Central Córdoba y Platense, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, no será uno más. Es que se trata nada menos que del debut del Ferroviario en el estadio Único “Madre de Ciudades”, inaugurado hace poco menos de un mes con la final de Supercopa Argentina entre River y Racing.

“Es un sueño para todos nosotros los de Central", le dijo a EL LIBERAL el entrenador Gustavo Coleoni. El “Sapo” fue más allá y recordó que, cuando comenzó a construirse el estadio, lo llevaron a conocer el lugar y le explicaron como iba a estar montado este magnífico escenario. Fue a mediados de 2018, cuando su equipo recién había ascendido del Federal A a la B Nacional.

“Cuando lo estaban haciendo, decíamos ‘ojalá que nos toque inaugurarlo a nosotros’. Por eso, cuando nos fuimos, pensamos en eso también como cuerpo técnico y decíamos ‘qué lástima no poder estar el día que se inaugure, después de tanto esfuerzo, de haber puesto a Central ahí’. Así que ahora estamos contentos, vamos a disfrutarlo mucho”, rememoró.

“Mañana (por hoy) vamos a entrenar ahí, para verlo, para poder pisarlo, poder familiarizarnos un poco con el lugar. Tenemos mucha felicidad y espero que lo disfrute toda la familia ferroviaria el ver que Central va a jugar en un estadio casi propio diría, porque es de Santiago Capital y estamos en un momento muy lindo”, agregó.

Para Coleoni, que Central Córdoba se mude al Único favorece al espectáculo. Y se puso de ese lado. “Yo no puedo entrar en la bajeza de decir, hay que poner el pasto más alto, la cancha más chica, porque uno tiene que estar del lado del espectáculo. Yo lo comparo con un teatro, la gente tiene que ir, sentarse y disfrutar de un espectáculo. Estoy muy feliz y agradecido a Central por la posibilidad de que nos toque a nosotros ser quienes demos el puntapié inicial como equipo de Liga”, explicó.

El entrenador cordobés reconoció que llevará un “proceso de adaptación” este cambio de escenario para su equipo. Y espera que el debut en el Único sea recordado también por el resultado. “Sí, lleva un proceso de adaptación que con el tiempo lo vamos a tener. Alguna vez teníamos que empezar. Estamos contentos, esperemos hacer un buen partido y que el debut de Central en el estadio tenga un buen recuerdo por el resultado también. Vamos a intentar de que sea así”, dijo en alusión la búsqueda de cortar la racha sin triunfos como local, que ya lleva un año y dos meses.

¿Jugar en una cancha más grande lo favorece a Central? “Yo creo que ahora sí. Somos un equipo joven, con salud, que tiene mucho despliegue, que es veloz. También hay que saber hacer estructura porque cuando el rival te ataca tiene espacios. Es una cuestión de adaptación. Si bien la diferencia no debe ser tanta, es más una ilusión óptica el que parece mucho más grande porque no hay alambre y las tribunas están más lejos. Deben ser dos o tres metros, no sé, no tengo las medidas exactas”, respondió.

“Si seguimos así, vamos a estar en la conversación”

Coleoni se refirió al gran presente del equipo, que está en zona de clasificación a cuartos de final, aunque insistió en que el objetivo es otro . “El hincha debe ilusionarse. Primero, está desesperado por ir a la cancha. Y después lo ve al equipo que pelea, que es competitivo, que de los últimos seis partidos no perdió. Está bueno que se ilusione pero yo tengo que seguir por mi camino, que fue lo que hablé con el presidente cuando vinimos. Falta mucho y tenemos que terminar el año con Central fuera de los promedios que descienden. Y vamos por ese camino”, señaló el DT del Ferro.

“En la búsqueda de eso, el equipo va encontrando otras cosas y va sumando por este lado. Y si seguimos con este ritmo, vamos a estar en la conversación en el final. Hay equipos grandes abajo nuestro que también están con la idea de, una vez por todas, empezar a sumar como River, San Lorenzo. Nosotros debemos seguir con lo nuestro, con el trabajo día a día, con la intensidad y con el compromiso que estamos creando, con la humildad de siempre”, concluyó el “Sapo”.