Raed y el reclamo de San Martín: “Cumplimos con el protocolo”

31/03/2021 - 01:16 Deportivo

Los recientes casos de coronavirus en el plantel de Mitre, de Ezequiel Cérica y Rubén Zamponi, motivaron un reclamo de parte de San Martín, club al que enfrentó el pasado domingo el “Aurinegro” y con ambos jugadores en la formación titular.

En el “Santo” interpretan que el defensor y el delantero jugaron ya portando el virus, por lo que piden que el caso se eleve al Tribunal de Disciplina, ya que entienden que Mitre no cumplió con los protocolos establecidos por AFA.

Ante esta situación, EL LIBERAL se comunicó con Guillermo Raed, presidente del “Aurinegro”, quien dijo que su club actuó “de buena fe” y “cumplió con todos los protocolos”.

“Desconozco el tenor del reclamo de San Martín. Pero estamos tranquilos porque nuestro club ha cumplido con cada uno de los protocolos. La información que se tiene que pasar a AFA, se hizo en tiempo y forma, se hicieron los hisopados correspondientes. Además, tomamos medidas preventivas por haber tenido un caso anterior como el del arquero Pellegrino”, explicó.

“Si se hizo un reclamo aduciendo que no se han cumplido cuestiones protocolares, me quedo absolutamente tranquilo porque no es así. Actuamos con absoluta transparencia y buena fe. Jamás se ocultó información. Es un tema muy delicado el de la salud y por eso, como institución, tenemos un protocolo propio y uno de los mejores departamentos médicos a nivel clubes. Invertimos mucho dinero en testeos, los cuales se hacen ante el mínimo síntoma que presente un jugador, como pasó antes con Pellegrino”, agregó.