“Nico” Copello quiere cerrar la fase regular con dos victorias

Tras la práctica de anoche en el estadio Ciudad, Nicolás Copello habló con EL LIBERAL y explicó que los dos últimos partidos de la fase regular son importantes para Quimsa, a pesar de que el número uno ya está asegurado.

“Los vamos a tomar con toda la responsabilidad. Serán partidos en los que el entrenador podrá ensayar algunas variantes para poner en práctica en playoffs. Hay que ir a ganarlos y luego quedar a la espera del rival”, explicó el base armador santafesino, al ser consultado por el juego del viernes ante Instituto y el del sábado frente a Hispano Americano.

“Nico” avisó que el partido ante Instituto será “durísimo”, porque es un “gran equipo” y necesita ganar para “subir escalón en la tabla”.

“Será un partido durísimo, como siempre que nos enfrentamos. Ellos necesitan ganar para poder subir un escalón en la tabla y quedar mejor posicionados en los playoffs. Vamos a tratar de hacer nuestro juego y que no se sientan cómodos”, explicó.

Consultado acerca de cómo llegan a esta instancia de la competencia, opinó: “No del todo bien que quisieramos, porque el equipo sintió el desgaste y el cansancio mental de pasar tantos días en un hotel, sin poder entrenar, pero volver a Santiago nos vino bien para recuperar energíase y trabajar con mayor comodidad en nuestro estadio y en nuestro gimnasio”.

Quimsa no juega desde el pasado 21 de marzo, cuando venció a San Lorenzo (88 a 81).Luego, debía viajar a Río de Janeiro para la tercera burbuja de la Champions League, pero se suspendió debido al incremento de casos positivos de Covid19 en toda Latinoamérica.

“Lamentablemente no se pudo jugar y estamos a la espera de saber cuándo se reanudará el torneo. Tenemos la información de que Fiba decidió que las posiciones de la fase de grupo no se modifiquen, por lo que estaríamos clasificados para el Final Eight. Sólo resta saber cuándo podremos volver a competir en el plano internacional. Estamos a la expectativa”, expresó ilusionado.

Emiliano Toretta

Por último, se refirió a la salida de Emiliano Toretta, quien fue cedido a Independiente BBC para jugar lo que resta de la temporada de la Liga Argentina.

“El tiempo dirá si la decisión que tomó fue la correcta, pero todo parece indica que sí, porque no se sentía bien sin poder jugar y sin poder entrenar. Lo hablé con él y le dije que le va a venir bien el cambio en lo deportivo, porque es un chico con muchas condiciones. En un futuro podría volver a Quimsa para jugar la Liga Nacional”, expresó a modo de consejo.