Federico Grun: “Cumplimos el objetivo de meternos en playoffs”

31/03/2021 - 01:33 Deportivo

Federico Grun disfruta de su primera temporada en la máxima categoría del básquet argentino, con la satisfacción de haber contribuido a alcanzar el objetivo de llevar a Olímpico hasta los playoffs.

El escolta, oriundo de Carmen de Patagones, se mostró entusiasmado por los progresos del equipo y avisó que Olímpico llega en óptimas condiciones a la postemporada.

“Cuando logramos establecer nuestro juego e imponer nuestro ritmo, somos un equipo muy difícil. Tenemos muchas variantes ofensivas y cuando defensivamente estamos concentrados y activos, somos un equipo que muchos no van a querer enfrentar. Los rivales no quieren que hagamos nuestro juego, que no tengamos esa fluidez. Por momentos se había perdido, pero lo recuperamos justo en el sprint final de la temporada para llegar a los playoffs de la mejor forma, que es lo más importante”, explicó Federico Grun, que se convirtió en una pieza clave viniendo desde la banca.

“Por ahí nos reprochamos algunos juegos que podíamos haber ganado y no lo hicimos y quizá estaríamos una o dos posiciones más arriba, que hubiese sido mucho mejor. Pero no hay que dejar de lado que cumplimos el objetivo de meternos en playoffs y lo hicimos en una buena posición”, agregó reconfortado.

Grun insistió en la idea de que Olímpico podría haber terminado más arriba en la tabla. “Sabemos que está muy competitiva la Liga, que hay equipos fuertes. También es una liga que no fue de lo más normal, por todo el contexto y por diferentes situaciones que por momentos no pudimos hacer nuestro juego. Nos costó esas dos posiciones que podríamos haber escalado, pero en general estamos muy contentos”, explicó en referencia a las ausencias que tuvo Olímpico a lo largo de la fase regular debido a los contagios de coronavirus.

De cara a lo que viene, el jugador se mostró entusiasmado. “Ahora empieza la parte más linda. Es una temporada aparte. Los playoffs son muy distintos, hay que saber jugarlos. Esperemos hacerlo de la mejor manera. Estamos muy contentos por la posición, el primer gran objetivo está cumplido”, manifestó el tirador.

Por último, destacó la importancia de haber podido sobrellevar las ausencias de Lisandro Rasio y Fernando Podestá en los últimos encuentros de la temporada regular.

“Hicimos un esfuerzo bastante grande. Tuvimos que pasarlo, fue duro, nos pudimos levantar de eso, ponernos de vuelta a punto y sin dos internos importantes para nosotros en los últimos partidos. Había que ganar y se ganó. La verdad que estoy muy contento porque el equipo ante las diferentes adversidades supo responder y eso habla muy bien”, concluyó.

Olímpico terminó noveno en la tabla y está a la espera de conocer a su rival. Son dos las opciones: Instituto de Córdoba o San Martín de Corrientes.