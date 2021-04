“El deporte siempre te da revancha”

01/04/2021 - 00:17 Deportivo

Fernando Podestá se frota las manos pensando en los playoffs de reclasificación de la Liga Nacional, luego de ausentarse de los últimos tres partidos de Olímpico, debido a una lesión.

“Lo recuperamos bastante bien, bastante rápido. Al segundo día ya estaba trotando y la verdad que lo llevamos bastante bien. Hoy a la tarde ya entrené a la par de mis compañeros. Estoy contento de que fueron poquitos días y ya estoy en óptimas condiciones para entrenar con el equipo y prepararnos para lo que viene”, comentó el ala pívot bonaerense en diálogo con EL LIBERAL, en referencia a un micro desgarro que sufrió en el cuádriceps de la pierna izquierda.

Podestá se mostró entusiasmado ante la posibilidad de volver a jugar playoffs. “Es lo que más le gusta al jugador. La parte final de la liga es lo más lindo, cuando ya vas camino al campeonato y estás entre los mejores equipos del país. Estamos contentos por la posición en la cual estamos y por el nivel que desarrollamos. Esperamos levantar el nivel en estos días que nos quedan para entrenar y llegar al primer cruce de la mejor manera”, declaró ilusionado.

El rival

Consultado por el rival, explicó: “Tenemos que esperar hasta el sábado. Matemáticamente todavía puede haber un cambio de posiciones. Nosotros estamos preocupados por nosotros, por mejorar pequeñas cosas para dar un salto de calidad y esperar el rival que nos toque. Nosotros estamos enfocados en nosotros, en hacer las cosas un poco mejor de lo que lo veníamos haciendo para subir el nivel y una vez que sepamos el equipo que nos toca, hacer todo el trabajo de scouting para planificar el partido y la serie”.

Podestá también habló de Quimsa, el número uno de la fase regular y el gran candidato al título. “Están haciendo un trabajo excepcional desde que arrancaron y la verdad que les está yendo muy bien. Hoy en día es uno de los mejores equipos de la Liga”, opinó.

En agosto del 2019, Podestá llegó a Quimsa, pero una lesión en la espalda le impidió debutar.

“Lamentablemente, una lesión me jugó una mala pasada, pero ese año y medio que me tocó estar afuera, estuve con la cabeza fuerte, sabiendo de que iba a volver a dar lo mejor de mí y recuperar el nivel que solía tener en las últimas temporadas. Fue una lástima porque al equipo le fue realmente bien, pero el deporte siempre te da revancha. Pude volver a jugar y cada día me siento más cómodo y mejor. Sé que en algún momento puedo estar en un proceso como el que está pasando Quimsa ahora”, explicó en el final de la entrevista.