Francisco Cerro: “Dentro de todo lo malo que significa haberme contagiado de Covid, la he pasado relativamente bien”

01/04/2021 - 01:02 Deportivo

Francisco Cerro se reintegró esta semana tras haber superado el coronavirus. “Sólo tuve pérdida de olfato y gusto. Dentro de todo lo malo que significa haberme contagiado de Covid, la he pasado relativamente bien y esa es una de las razones por la cual me siento bien físicamente en mi vuelta a los entrenamientos”, contó.

El volante no se marea con el buen andar de Central Córdoba en el torneo: “Nosotros no tenemos que perder de vista el objetivo principal. Y me parece que eso el equipo lo ha demostrado todos los días y todas las fechas. Y es pensando en ese objetivo principal que estamos donde estamos. Entonces tenemos que seguir pensando de la misma manera, mucho más con un rival directo como Platense. Si después eso viene acompañado de nuevas ilusiones, bienvenido sea”.

Consultado sobre cómo encontró el estadio, respondió: “Impecable, de primer nivel mundial. Estamos adaptándonos. Es una cancha más rápida y más amplia que la que estamos acostumbrados. Fue una práctica muy linda y estamos esperando el viernes que será muy especial también”.

"Llamativamente estamos sacando la mayor cantidad de puntos de visitante. Pero está clarísimo que necesitamos ganar de local y ojalá que este reestreno del Único nos traiga suerte", concluyó Cerro.

“Llamativamente estamos sacando la mayor cantidad de puntos de visitante. Pero está clarísimo que necesitamos ganar de local y ojalá que este reestreno del Único nos traiga suerte”, concluyó Cerro.