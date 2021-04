Gabriel Fernández volverá a una cancha que le trae muy buenos recuerdos

01/04/2021 - 01:41 Deportivo

Está claro que para Güemes, el del próximo domingo no será un partido más. En este caso, no por el rival, Instituto de Córdoba. Pero sí por su cancha. Es que allí, en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, el “Gaucho” escribió una de las páginas más gloriosas de su historia.

El 18 de enero pasado, Güemes logró el ascenso a la Primera Nacional, al superar por penales a Villa Mitre de Bahía Blanca, precisamente en la cancha de Instituto, donde volverá a presentarse este domingo 4 de abril, desde las 15.30, en el marco de la cuarta fecha de la zona B del certamen de la segunda categoría del fútbol argentino.

Pero dentro del plantel “gaucho” que logró el ascenso, y que continúa formando parte del equipo que dirige Pablo Martel, hay uno que además tiene pasado como jugador en Instituto, por lo que el encuentro de este domingo tendrá un sabor especial por partida doble.

Se trata del defensor Gabriel Fernández, quien en la temporada 2017/18 jugó 13 partidos (luego quedó al margen por una lesión) y dejó un grato recuerdo en la gente de “La Gloria”.

“En lo personal, estoy muy agradecido con la gente de Instituto, me han tratado muy bien. Me ha tocado jugar y me entregué al máximo, siempre dejé todo. Eso hace que la gente me reconozca en la calle o en las redes sociales. En su momento, un golpe que tuve en el tobillo me marginó y me llevó bastante tiempo en volver, lo que me complicó para seguir en el club. Voy a sentir una alegría tremenda en este regreso. Además, porque me tocó ascender en esa cancha con Güemes y fue un sabor muy especial, muy lindo. Trataré de disfrutar el partido del domingo, uno está agradecido al club por mí paso. Pero Ahora me debo a Güemes y buscaremos ganar”, contó el “Cabezón” en una entrevista con el diario La Voz del Interior de Córdoba.

“Yo lo sigo mucho a Instituto después de mi paso, es un club que quiero mucho. Sé a qué juegan, sabemos que es un grande de la categoría, que juega muy bien al fútbol. Nosotros trataremos de llevarlos a nuestro juego, con intensidad, siendo agresivos. Sabemos que vamos a tener las ocasiones y conocemos al rival. En la pretemporada jugamos y fue muy intenso”, agregó el ex San Lorenzo de Alem de Catamarca, Central Córdoba,Gimnasia de Mendoza y Alvarado de Mar del Plata.

Presente

Güemes es el único líder de la zona B con puntaje ideal, ya que ganó los tres partidos que disputó. Pero a Gabriel Fernández no lo sorprende. “Éste es un campeonato muy duro, sabemos que cada partido es una final. Nos venimos preparando hace mucho tiempo para este presente. Viene la base de esas siete fechas del ascenso desde el Torneo Federal A y la idea del técnico es la misma. En lo personal, no me sorprende este comienzo. Uno trabaja siempre para pelear arriba, para ser protagonista. Venimos haciendo un trabajo grande, siempre con la misma idea. Eso hace todo mucho más fácil”, señaló.

“Somos un equipo muy intenso, que siempre de local o visitante salimos a ganar. Esa es la idea que nos propusieron desde el primer día”, completó.