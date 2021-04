Central Córdoba dejó pasar una gran chance y Platense celebró en el Único

02/04/2021 - 23:56 Deportivo

Parece una pesadilla. Una de esas rachas que pesan cada vez más sobre los hombros. Y anoche, pese al cambio de escenario, no pudo quebrarse. Central Córdoba sufrió una dolorosa derrota ante Platense por 1 a 0, en uno de los adelantos de la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional. Franco Baldasarra, a los 29 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol de la noche, en el Estadio Único Madre de Ciudades, que albergó anoche su segundo partido oficial y el primero para un equipo santiagueño.

El equipo de Coleoni tuvo las chances más claras, pero el “Calamar” aprovechó su único remate al arco en toda la noche para llevarse un premio excesivo. El partido fue discreto y fue el “Ferroviario” el que hizo el gasto. De esta manera, Central sigue sin poder romper su racha adversa como local, condición en la que no puede ganar desde el 25 de enero del 2020.

En el inicio del partido, se marcaba a las claras las pretensiones de ambos conjuntos. Central Córdoba quería tener la pelota y jugar por abajo, sorprendiendo con sus laterales. En tanto, Platense cedía la posesión y buscaba salir rápido de contra, con Curuchet como su jugador más adelantado. La primera chance clara llegó a los 5 minutos. Rentería ganó en el área a la salida de un córner. Después de varios rebotes, Giménez la empujaba al gol abajo del arco pero estaba adelantado y Pitana, a instancias del línea, lo anuló.

Platense comenzó a tener más la pelota después de los 15. Curuchet inquietaba permanentemente a la última línea ferroviaria. Bertolo se proyectaba por izquierda y también era un problema. Si bien la visita perdía claridad cuando pisaba el área, lograba incomodar a un Central Córdoba que se repetía en pelotazos.

A los 20’, el “Ferro” estuvo muy cerca de abrir el marcador. Rentería ganó de arriba otra vez a la salida de un córner y la pelota salió muy cerca del palo izquierdo de De Olivera. Platense se adelantó en el campo y Central comenzó a encontrar más espacios. Aún así, su arma más peligrosa seguía siendo la pelota parada. A los 31’ Andueza ganó de arriba y estuvo cerca del gol.

A los 35 minutos, llegó la más clara de la primera mitad. Giménez bajó una pelota muy buena. Lattanzio no la pudo empujar. La pelota volvió para Bay, quien remató al gol, pero dio en Lattanzio. El balón volvió para Giménez pero la defensa visitante la mandó al córner. De milagro, el elenco de Coleoni no se ponía en ventaja.

Y así se fueron al descanso. Platense fue más claro con la pelota, pero las más claras de los 45 minutos iniciales fueron de Central Córdoba.

En el complemento, la tónica del partido no cambió en los primeros minutos. Platense insinuaba, pero no podía llegar a posición de gol. Bogado tuvo un tiro libre claro, pero le pegó extrañamente mal. El Ferro perdió claridad y no tenía la pelota. Cada lateral que había cerca del área del Calamar, Central lo mandaba adentro del área.

La visita comenzó a merodear el área santiagueña. El local cometía demasiadas faltas y no podía recuperar la pelota. López Muñoz entró por Bay y le dio más vértigo al ataque de Central Córdoba. A los 22’, el sobrino nieto de Diego Maradona tuvo una clara. El balón le quedó en el borde del área y su zurdazo se fue cerca.

A los 27’, cuando el partido se hacía cada vez más trabado, López Muñoz inventó un gran sombrero, condujo la ofensiva local y se la dio a Giménez, quien remató débil. A los 29’, Rentería salió lejos, la perdió y Platense aprovechó al máximo. Puso la pelota en el área y Baldasarra entró solo por el medio para marcar el inmerecido 1 a 0 para la visita.

Todo se hizo cuesta arriba para el elenco de Coleoni y para colmo, la visita se replegó para defender la ventaja. Y en el último minuto del tiempo adicionado, el Ferro tuvo el empate. Rentería la bajó. Riaño quedó mano a mano pero llegó exigido. El rebote le quedó a Giménez, quien cabeceó al gol pero Recalde la sacó en la línea. Y no hubo tiempo para más.

El próximo partido para Central Córdoba será Argentinos Juniors de visitante, mientras que el próximo que visitará Santiago del Estero será nada más y nada menos que River.