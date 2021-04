Coleoni: “Nos duele perder este partido por la forma”

03/04/2021 - 01:21 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, habló anoche después de la derrota ante Platense y dijo que el rival se llevó demasiado premio de Santiago.

“Nos duele perder este partido, por la forma. Sin hacer nuestro mejor juego, creo que fuimos mejores que Platense, especialmente en el primer tiempo. Merecimos mínimamente llevarnos un empate, pero las cosas hoy se dieron así. Esto es fútbol, a veces nos toca a nosotros y otras veces al rival. Ellos tuvieron la posibilidad de hacer el gol en la única jugada que tuvieron. Nosotros tuvimos la chance para empatarlo en el final y no pudimos. En el primer tiempo creamos más jugadas elaboradas. Hemos sido superiores a Platense sin jugar nuestro mejor partido. Hay que pensar en lo que viene, el fútbol es así”, analizó el DT cordobés.

Seguidamente, Coleoni dijo: “No me voy preocupado. Sí uno se va pensando en las cosas que debe hacer para mejorar. En el primer tiempo intentamos jugar, llegamos por el lado derecho varias veces y creamos chances muy claras con algunas pelotas paradas. En el segundo tiempo, cuando encuentran ellos el gol, nosotros comenzamos a perder el orden. Pero hicimos muchas cosas bien. Especialmente con el tema del orden, de ir por abajo y de intentar jugar. Quizás no tuvimos tanta determinación en los metros finales”.

Sobre el hecho de jugar en el Estadio Único Madre de Ciudades, Coleoni aseguró: “Jugar en el estadio fue muy lindo. Es muy grande para ocupar todos los espacios. Nuestro juego de local debería ser con más posesión creo. Se hicieron cosas bien, pero no pudimos ganar. Creo que es una lástima el resultado. No merecimos la derrota, de eso estoy seguro”.

“Quizás en el segundo tiempo equivocamos los caminos y creo que fue una de las claves de nuestra imprecisión. La ansiedad del equipo nos jugó en contra. No estuvimos finos con las asociaciones, con los pases. Son cosas para mejorar. No tuvimos nuestra mejor noche pero no por eso significa que el resultado sea justo”, señaló el “Sapito”.

Por último, Coleoni dijo: “Platense viene a buscar puntos y no perdieron el orden. Curuchet se la aguantó y no tuvieron ninguna chance a excepción del gol. Con Sequeria nosotros podríamos haber tenido más verticalidad”, cerró Coleoni.