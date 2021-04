Atlético Tucumán lo dio vuelta y venció a Sarmiento

03/04/2021 - 18:17 Deportivo

Sarmiento de Junín no supo capitalizar el hombre demás que tuvo durante más de una hora de juego, ni tampoco la ventaja parcial que consiguió en el primer tiempo, y Atlético Tucumán se lo hizo pagar muy caro, porque lo venció por 2-1 en el estadio Eva Perón, por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Durante el capítulo inicial, el elenco bonaerense mostró los mejores argumentos para establecer una diferencia, la cual consiguió a los 12 minutos, gracias a un derechazo esquinado de Marcelo Herrera desde adentro del área penal.

Por si fuera poco, el conjunto tucumano, que apenas se aproximó al área local con un cabezazo desviado, quedó con un hombre menos a los 28, cuando Leandro Rey Hilfer le mostró correctamente la tarjeta roja a Guillermo Acosta, por una fuerte e innnecesaria entrada sobre Facundo Castet.

Sin embargo, en el inicio del complemento Omar De Felippe envió a la cancha a Franco Mussis y Javier Toledo, y estas variantes modificaron la cara de su equipo y el desarrollo del encuentro. Pese a la inferioridad numérica, el Decano comenzó a llevar a Sarmiento contra el arco de Manuel Vicentini.

A los 17, Mussis ejecutó una excelente conducción, abrió hacia la izquierda para Ramiro Carrera y éste envió un centro preciso para que Toledo, por el centro del área y de cabeza, decretara el 1-1.

De allí en adelante, el equipo tucumano hizo todo el gasto, y el empuje, la decisión y la ambición que mostró tuvieron su premio sobre los 42 minutos.

En ese momento, Marcelo Ortiz recibió de Mussis y lanzó un centro desde la derecha al corazón del área. Allí apareció Toledo, para darle la merecida victoria al Decano, con otro testazo.

El siguiente compromiso para Sarmiento será como visitante, ante Huracán, por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Atlético Tucumán, en tanto, se medirá el miércoles con River en La Plata, por los 16avos de final de la Copa Argentina.





Síntesis:

Sarmiento: Manuel Vicentini; Martín García, Marcelo Herrera, Braian Salvareschi, Facundo Castet; Benjamín Borasi, Fausto Montero, Federico Bravo, Gabriel Alanís; Sergio Quiroga y Jonatan Torres. Director técnico: Mario Sciacqua.

​Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Guillermo Ortiz, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ramiro Ruiz Rodríguez; Junior Benítez y Augusto Lotti. Director técnico: Omar De Felippe.

Gol, en el primer tiempo: 12m, Herrera (S).

Goles, en el segundo tiempo: 17m y 42m, Toledo (AT).

Cambio, en el primer tiempo: 33m, Marcos Aguirre por Benítez (AT).

Cambios, en el segundo tiempo: al reinicio, Franco Mussis por Erbes (AT); 12m, Javier Toledo por Lotti (AT) y Leonardo Heredia por Ruiz Rodríguez (AT); 18m, Gabriel Graciani por Borasi (S); 22m, Fabio Vázquez por Montero (S) y Guido Vadalá por Quiroga (S); 37m, Claudio Pombo por Bravo (S), Edson Montaño por Torres (S); 43m, Agustín Lagos por Carrera (AT).

Incidencias, en el primer tiempo: 28m, expulsado Acosta (AT).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Eva Perón.