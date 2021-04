Güemes se trajo un punto importante para seguir como puntero e invicto

05/04/2021 - 00:22 Deportivo

Güemes superó ayer una exigente prueba en Córdoba, donde empató sin goles ante Instituto, por la cuarta fecha de la zona B de la Primera Nacional. Con el punto conseguido, el elenco dirigido por Pablo Martel se mantuvo como líder de su grupo, aunque ahora en compañía de Brown de Adrogué, y conservó el invicto en el certamen.

Hasta ayer, el “Gaucho” se había impuesto en todas sus presentaciones: 2-0 a Ferro Carril Oeste, 2-1 a Tristán Suárez y 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En Córdoba, resignó puntos por primera vez en la temporada, aunque en el balance final esa unidad no deja de ser valiosa, ya que se consiguió ante un histórico de la categoría y como visitante, más allá de que “La Gloria” no está teniendo un buen torneo (todavía no ganó y apenas cosechó tres puntos).

El partido

El cotejo arrancó con un ritmo intenso y al minuto de juego, Güemes tuvo una chance inmejorable para abrir el marcador, pero David Romero no aprovechó el error de Alexis Niz en la salida, que lo dejó cara a cara con el arquero Carranza. “La Bestia” remató desviado y todo fue lamento en el banco visitante.

Güemes volvió a tener una aproximación con un remate de Vega que respondió el golero local, a los 18’, y después se emparejó porque el local intentó, sin ideas, vulnerar el arco de Salvá.

Instituto tenía un poco más la pelota, pero no lastimaba. Y Güemes esperó su momento para lastimar, pero no encontró los espacios. Así se fue diluyendo la primera mitad, con muy pocas emociones.

En la segunda parte, Güemes volvió a llegar con peligro a los 14 minutos: desborde de Vega, Romero no llegó a conectar, y por atrás entró Javier Bayk que sacó un disparo con destino de red, pero el balón pegó en Figueroa. Tras el córner, el “Gaucho” quedó mal parado, y en una contra letal, solo entró Villarreal, ingresó al área, enfrentó a Salvá, y remató débil y a las manos del arquero gaucho.

Con los cambios en ambos equipos, el partido perdió ritmo. Y con el correr de los minutos, Güemes comenzó a cerrar el partido. Hizo correr el balón, jugó con el reloj y la desesperación del rival, que nunca encontró los espacios y careció de ingenio y sorpresa para lastimar a un equipo que lucía muy sólido y cómodo con el desarrollo del partido.

Entraron Marinucci y Diellos, y lo mejor llegó en el final. Güemes de contra, no pudo cerrar bien dos ataques, y la “Gloria” también tuvo dos clarísimas con un remate de Fourlin que dio rebote Salvá, y la última en tiempo de descuento, Cuello la tiró a las nubes, tras un desborde de Ferreyra por derecha.

Grave lesión de Canever

El defensor gaucho Franco Canever salió lesionado por un choque con un rival. Tras los primeros estudios se determinó que sería una fractura por avulsión de la rótula en su rodilla izquierda, por lo que sería intervenido quirúrgicamente.