“A cualquier rival le será difícil enfrentarnos”

07/04/2021 - 23:26 Deportivo

Mitre vive un gran momento. Es puntero en una de las zonas de la Primera Nacional, está invicto y viene de desbancar en la punta nada más y nada menos que a Belgrano de Córdoba. Ignacio Sabatini tuvo la chance de ser titular en ese cotejo ante el Pirata, después de una semana difícil para el “Aurinegro” ante el brote de coronavirus en su plantilla profesional.

El volante ofensivo destacó el momento del equipo y dijo que este Mitre será un rival duro para cualquiera.

“Es muy pronto para hablar si somos candidatos o no. Nosotros trabajamos para mejorar cada día. Hemos tenido un muy buen arranque. Era algo que deseábamos y trabajamos para esto. Pero no nos desviamos en otras cosas. Vamos partido a partido y queremos seguir así. Ahora se nos viene Riestra y será un partido muy duro. Jugamos en su cancha y será complicado. Si seguimos así, de la misma manera y con esta mentalidad, va a ser difícil vencernos. A cualquiera le será difícil enfrentarnos”.

Seguidamente, Sabatini reconoció: “Creo que venimos de conseguir una victoria muy importante para nosotros. Enfrentamos y le ganamos al puntero, al que venía de ganar todos sus partidos. Nosotros, veníamos de una semana complicada en la que tuvimos varias bajas por Covid. La verdad que pasamos un momento muy difícil. Se habló mucho del tema y de nosotros. Llegó el fin de semana y lo que conseguimos fue muy importante para el grupo. Además quedamos primeros y demostramos que no somos un equipo diezmado como dijeron en la semana. Desde el primero hasta el último, se entrega y trata de hacer lo mejor. Y al que no le toca entrar, apoya desde afuera. Todos vamos por el mismo objetivo”.

Sobre su chance de titularidad, el volante agregó: “En lo personal, estoy contento. Ante Belgrano me tocó estar desde el arranque y eso me puso bien. Mis compañeros me apoyaron y traté de hacer lo mejor posible para el equipo. Traté de cumplir con lo que me pide el entrenador, que es ir para adelante y encarar. La verdad que me sentí muy cómodo y muy tranquilo”, cerró.

Mitre volvió a trabajar y ya le apunta a Deportivo Riestra

Mitre cumplió ayer el segundo día de entrenamientos de la semana, en el complejo deportivo ubicado en la localidad de San Marcos, de cara al partido del lunes ante Deportivo Riestra, en Buenos Aires. La práctica consistió en circuitos de fuerza y potencia con coordinación motora. En el descanso, el plantel recibió una infusión con ingesta acorde a los gastos calóricos efectuados.

También sé concretaron instrucciones tácticas y técnicas, donde se priorizó acciones de resistencia, aceleración y desaceleración con pelota.

Por otro lado, los futbolistas que dieron positivo de Covid-19, se encuentran asintomáticos y continúan cumpliendo el aislamiento en sus hogares.