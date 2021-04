“Para pelear con Ducati a veces hay que ser un loco”

07/04/2021 - 23:45 Deportivo

Viñales no pudo repetir victoria tras imponerse en el GP de Qatar y se fue del de Doha con un quinto puesto en la segunda carrera, tras haber tenido que remontar desde la undécima posición en las primeras vueltas por culpa de una mala salida.

Aunque tuvo un ritmo similar al de su compañero Fabio Quartararo, ganador de la carrera, cuando se abrió paso entre el grupo, un error luchando con Jorge Martín le hizo caer detrás de Alex Rins y se le escapó el podio.

El piloto de Yamaha reconoce que le “pidió demasiado” a su moto en las últimas vueltas, ya que iba “loco” por intentar subir al podio. “Creo que hemos hecho dos resultados muy buenos y nos vamos a casa muy contentos”, dijo Viñales, que deja Qatar a cuatro puntos del líder del campeonato, Johann Zarco.

“Iba empujando mucho la moto, las tres últimas vueltas iba loco, iba a por todas. Le pedí demasiado a la moto, así que la próxima vez intentaré ser más suave para intentar sacar el máximo en caso de que tenga que remontar”. “Pero para luchar con las Ducati hay que ser agresivo, hay que estar loco a veces. Es lo que intenté hacer, pero no cogí la referencia de dónde frenaba Jorge, he frenado demasiado tarde y me he echado encima de él. Para no tocarle, me he ido un poco recto y ahí he perdido el podio”. “En general estoy contento porque el potencial está ahí, me siento muy bien”, afirmó.